Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Segurança pública une Bahia e Salvador em parceria inédita

Prefeitura lança nesta quinta-feira, 6, plano municipal de Segurança Pública

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

06/11/2025 - 10:21 h
Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner
Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner -

O secretário estadual da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, afirmou na manhã desta quinta-feira, 6, que os esforços para manter garantir a proteção da população passa pela integração entre os governos estadual e municipal.

"A gente vem dialogando muito bem, vem atuando junto com a Guarda [Municipal], junto com os diversos monitoramentos e as secretarias de Mobilidade. Não só com Salvador, mas com todos os municípios do estado da Bahia, destaca, inclusive, cursos que a gente vem realizando e o papel de cada uma [....]", disse Werner.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia, segundo o titular da pasta, visa padronizar procedimentos e intensificar a colaboração operacional em todo o estado.

“A importância da integração, não só com a sociedade que a gente protege e serve, mas acima de tudo com o Estado como um todo. União, estado e município integrados no combate à criminalidade”, complementou o secretário.

Leia Também:

Após gafes, Lula recebe orientação para falar sobre segurança pública
AtlasIntel: 62% desaprovam Cláudio Castro na Segurança Pública do RJ
Projeto contra facções pode sepultar PEC da Segurança Pública
Segurança pública e as eleições de 2026

As declarações de Werner foram dadas durante o lançamento do Plano Municipal de Segurança Pública, apresentado pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), no Hotel da Bahia By Wish, no bairro do Campo Grande.

Durante coletiva de imprensa, o titular ainda falou sobre a importância do lançamento do primeiro plano estratégico para o setor, desenvolvido pelo governo municipal.

“Na busca pela segurança pública, então, logicamente, a gente entende a importância de um plano como esse e a aderência desse plano com o que a gente vem adotando na segurança pública, em especial, as ações de inteligência que perpassam não só pela polícia [...]", concluiu.

Jerônimo e Bruno Reis discutem rumos de Salvador em encontro

A virada de chave sobre o assunto na capital baiana acontece meses após o encontro entre o prefeito e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), considerado rivais históricos, em agenda que também se debruçou sobre o tema.

A reunião, que ocorreu na governadoria no dia 27 de agosto, tratou de temas como

  • educação;
  • saúde;
  • segurança pública;
  • desenvolvimento social.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Salvador segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

x