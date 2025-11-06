Segurança pública une Bahia e Salvador em parceria inédita

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O secretário estadual da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, afirmou na manhã desta quinta-feira, 6, que os esforços para manter garantir a proteção da população passa pela integração entre os governos estadual e municipal.

"A gente vem dialogando muito bem, vem atuando junto com a Guarda [Municipal], junto com os diversos monitoramentos e as secretarias de Mobilidade. Não só com Salvador, mas com todos os municípios do estado da Bahia, destaca, inclusive, cursos que a gente vem realizando e o papel de cada uma [....]", disse Werner.

A estratégia, segundo o titular da pasta, visa padronizar procedimentos e intensificar a colaboração operacional em todo o estado.

“A importância da integração, não só com a sociedade que a gente protege e serve, mas acima de tudo com o Estado como um todo. União, estado e município integrados no combate à criminalidade”, complementou o secretário.

As declarações de Werner foram dadas durante o lançamento do Plano Municipal de Segurança Pública, apresentado pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), no Hotel da Bahia By Wish, no bairro do Campo Grande.

Durante coletiva de imprensa, o titular ainda falou sobre a importância do lançamento do primeiro plano estratégico para o setor, desenvolvido pelo governo municipal.

“Na busca pela segurança pública, então, logicamente, a gente entende a importância de um plano como esse e a aderência desse plano com o que a gente vem adotando na segurança pública, em especial, as ações de inteligência que perpassam não só pela polícia [...]", concluiu.

A virada de chave sobre o assunto na capital baiana acontece meses após o encontro entre o prefeito e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), considerado rivais históricos, em agenda que também se debruçou sobre o tema.

