AtlasIntel: 62% desaprovam Cláudio Castro na Segurança Pública do RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante entrevista coletiva para falar sobre ação policial da Operação Contenção, contra o Comando Vermelho - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31, apontou que 62% dos entrevistados desaprovam o desempenho do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), à frente da Segurança Pública do estado.

O estudo foi revelado três dias depois da megaoperação que deixou mais de 120 pessoas mortas — segundo a gestão fluminense —, na capital do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 28.

Desse total, 45% veem o desempenho do liberal como ruim ou péssimo e outros 17% como regular. Por outro lado, 36% veem a performance de Cláudio Castro como ótima ou boa.

Ao todo, o levantamento ouviu 1.527 pessoas da cidade do Rio de Janeiro entre os dias 29 e 30 de outubro, através de Recrutamento digital aleatório (Altas RDR). A margem de erro da pesquisa é de e pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Perfil

Entre os principais críticos da gestão Cláudio Castro na segurança pública do Rio estão mulheres (desaprovação de 64,3%), pessoas com idades entre 35 e 44 anos (76,4%), com ensino superior (79,4%) e renda acima de R$ 10 mil (80,5%).

Com relação à religião, a maioria dos que desaprovam o desempenho do governador estão os que se consideram ateus ou agnósticos (84%).

Quando o recorte vai para a região onde vivem, a maioria das críticas são oriundas dos moradores do centro do Rio (80,5%) e dos que não moram em favelas (66,8%).

Preocupações com a violência

O levantamento ainda questionou os entrevistados se eles evitam determinadas áreas da cidade devido a preocupações com a criminalidade. Para 77,6% a mudança ocorre de maneira frequente. Já outros 16,5% afirmam que o hábito é modificado "às vezes". Raramente foi a resposta de 3,9% dos entrevistados e nunca 1,9%.

O nível de criminalidade na cidade de Rio foi objeto de questionamento na pesquisa. Para 70% dos entrevistados, o nível é considerado "muito alto". Para 25,1%, é "alto". Já para 3,2% é regular, 1,7% muito baixo e 0,1% é baixo.

Neste mesmo caminho, para 83,8% dos cariocas a criminalidade está piorando na capital fluminense. Já para 8,5%, o sentimento é de melhora. Por último, 10,7% não souberam responder.

Impactos da megaoperação

Outro tópico abordado pela pesquisa da AtlasIntel foi sobre o medo das pessoas no dia da megaoperação. Para 79,6% o sentimento foi percebido na última terça-feira. Contudo, 20,4% afirmaram ter tido sensação contrária.

O impacto sobre a segurança pública após a ação das polícias militar e civil também foi alvo de questionamento pela AtlasIntel: para 34,4% dos entrevistados, o efeito será muito positivo. Já para 17% o impacto será muito negativo.

Além disso, 51,7% dos entrevistados afirmou que a megaoperação reflete a melhor forma de combater efetivamente o crime. Já outros 37% pontuaram que a ação reflete uma tentativa de ganho político. Para 8,9% os dois objetivos estiveram refletidos.

Por último, 62% dos entrevistados afirmaram ser a favor de mais operações como a realizada na última terça-feira, 28. Outros 32% pontuaram ser contra e 6,1% não responderam.