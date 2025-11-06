POLÍTICA
Salvador sem trio elétrico? Saiba tudo sobre mudança que chama atenção
Projeto propõe regulamentação de horários, locais e limites para eventos na orla
Por Yuri Abreu e Flávia Requião
Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) chama atenção da população pela possibilidade de modificar um dos grandes momentos culturais e políticos da cidade: a presença dos trios elétricos na Orla.
O projeto do vereador Maurício Trindade propõe regulamentar o uso de trios elétricos, carros de som e equipamentos móveis na orla entre a Barra e a Ondina.
Ao Portal A TARDE, o vereador afirmou que a iniciativa não pretende proibir os eventos, mas organizar a realização das festas para preservar a qualidade de vida de moradores, turistas e comerciantes.
“Nós não estamos proibindo trio elétrico na Barra, estamos regulamentando os eventos na Barra. Pelo nosso projeto, terá o trio elétrico do Carnaval, do Fuzuê, do Furdunço, terá o evento de Daniela Mercury, que é tradicional dia primeiro, alguns outros eventos, mas estamos limitando que a Barra”, afirmou o parlamentar, destacando que o bairro, considerado a “galinha de ouro” do turismo da cidade, vem sofrendo com a concentração de eventos.
“Com certeza será um bairro melhor para todo mundo. [...] Nós estamos dando sua salvação, talvez a ‘respiração boca a boca’ para salvarmos a Barra”, ressaltou o edil.
Limites e exceções
De acordo com a proposta, a realização de eventos em avenidas perpendiculares à orla e em praias adjacentes poderá ser proibida. A medida também estabelece regras sobre a instalação de palcos e arquibancadas. O objetivo, segundo Trindade, é evitar que todas as festas da cidade se concentrem na Barra, prejudicando o trânsito, o comércio e a rotina dos moradores.
O vereador argumentou ainda que a Barra possui estrutura limitada, com poucas ruas para circulação, o que gera transtornos para moradores, turistas e comerciantes durante eventos grandes e frequentes. Ele cita problemas como o fechamento de ruas, dificuldade de acesso a residências, veículos estacionados a distância e impactos para idosos, crianças e pessoas acamadas.
“A Barra não pode ter trio elétrico todos os dias. Todos os eventos da cidade estão sendo feitos lá, assim como as corridas. E isso tem trazido um prejuízo gigantesco, não só para a Barra, para os moradores da Barra, para os comerciantes, os construtores e vendedores de imóveis, tem trazido um problema para a cidade toda. [...] Estão acabando com a galinha de ouro do turismo de Salvador e isso não pode acontecer”, declarou.
Trindade também aponta alternativas para grandes eventos, como o Terminal da França, a Praça Cayru, a orla de Patamares e outros pontos da cidade, garantindo que festas de grande porte não sobrecarreguem a Barra.
Eventos que devem ser permitidos
O texto de Maurício Trindade prevê a liberação de eventos já tradicionais, a exemplo do Carnaval, do Pôr do Som, festa promovida pela cantora Daniela Mercury, e Marcha para Jesus. São esses:
- Carnaval;
- Pôr do Som;
- Furdunço;
- Fuzuê;
- Marcha para Jesus
- Demais eventos permitidos:
- Panfletagem,
- Marcha política ou religiosa,
- Apresentação artística e culturais,
- Feiras de artesanato,
- Feiras de produtos típicos e similares,
- Feiras de agricultura familiar e similares
Multas e punições
O projeto prevê penalidades para quem descumprir as regras, com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil, além de apreensão de equipamentos, dependendo da infração:
- Som em área externa pública: apreensão do equipamento e multa de R$ 2 mil
- Carro de som: apreensão do veículo e multa de R$ 5 mil
- Trio elétrico: apreensão do veículo e multa de R$ 15 mil
- Som móvel em rua ou praia: apreensão do equipamento e multa de R$ 2 mil
Tramitação
O Projeto de Lei ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Salvador e não há previsão de votação em plenário.
