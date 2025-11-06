COP 30: Dia D começa hoje com definição de metas globais para o clima

Cúpula de chefes de estado acontece a partir desta quinta-feira, 6 - Foto: Sergio Moraes/COP30

A COP30 só começa oficialmente a partir da próxima segunda-feira, 10, mas os debates sobre as metas globais para o clima terão início nesta quinta, 6, com a cúpula de chefes de Estado que será realizado em Belém (PA).

O encontro se estende até esta sexta-feira, 7, e deve definir o tom das negociações que ocorrerão durante as próximas duas semanas, já que a COP 30 acontece até o dia 21 de novembro, também na capital paraense.

Na programação está prevista uma plenária com discursos dos líderes mundiais, a partir das 10h30 — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro a falar.

Lançamento de Fundo para preservar florestas

Às 13h30, ocorre o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, idealizado pelo petista para financiar ações de preservação e desenvolvimento sustentável em países com grandes áreas de floresta.

Normalmente, a cúpula de líderes ocorre dentro do evento principal. No entanto, a mudança dentro a COP 30 no Brasil, segundo a CNN, a antecipação teve um duplo objetivo: reduzir o fluxo logístico em Belém e impulsionar os debates técnicos e diplomáticos que começarão no próximo domingo, 9.