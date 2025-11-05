COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém

Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21 - Foto: Divulgação Coletivo Comunidade Ativa

O Projeto Seletivando e Cuidando da Casa Comum marcará presença na programação da COP30, de 18 a 21 deste mês, por meio do Espaço Verde do Consórcio Nordeste. O Coletivo Comunidade Ativa (CCA) de Cajazeiras será representado por JottaD Amorim e mais dois integrantes, que conduzirão a oficina voltada para crianças e educadores.

A oficina busca conscientizar os participantes sobre a importância da coleta seletiva e do cuidado com o meio ambiente de maneira lúdica e interativa. Por meio de dinâmicas participativas, serão discutidos os impactos do consumo e do descarte inadequado de resíduos, ao mesmo tempo em que se incentivam práticas responsáveis que promovam a preservação ambiental e a conservação das florestas, integrando saberes culturais e ações sustentáveis.

Além disso, o projeto reforça o conceito de 'Casa Comum', destacando que o planeta é um espaço compartilhado e que o cuidado com ele começa nas pequenas atitudes do dia a dia, desde a separação correta do lixo até o respeito à natureza.

Descarte irregular

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABREMA) mostram que cerca de 43% do lixo gerado no Brasil é descartado de forma irregular, percentual que equivale a 33 milhões de toneladas. Grande parte desses resíduos acaba em lixõs e aterros sem estrutura adequada, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública.

O estudo de 2023 revela ainda que 3.947 municípios ainda utilizam lixões ou aterros controlados, enquanto apenas 25% dos lares brasileiros têm coleta seletiva regular. Os dados apontam que o índice médio de reciclagem do país é de 3,5%, mostrando que a gestão de resíduos ainda é um enorme desafio no Brasil.

A COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece entre 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no Pará, reunirá cerca de 60 mil participantes, incluindo líderes mundiais, especialistas, organizações e representantes da sociedade civil. O evento tem como objetivo discutir estratégias globais para enfrentar as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental.