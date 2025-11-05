Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTENTABILIDADE

COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém

Coletivo Comunidade Ativa marcará presença no evento entre os dias 18 e 21 deste mês

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/11/2025 - 20:32 h
Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21
Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21 -

O Projeto Seletivando e Cuidando da Casa Comum marcará presença na programação da COP30, de 18 a 21 deste mês, por meio do Espaço Verde do Consórcio Nordeste. O Coletivo Comunidade Ativa (CCA) de Cajazeiras será representado por JottaD Amorim e mais dois integrantes, que conduzirão a oficina voltada para crianças e educadores.

A oficina busca conscientizar os participantes sobre a importância da coleta seletiva e do cuidado com o meio ambiente de maneira lúdica e interativa. Por meio de dinâmicas participativas, serão discutidos os impactos do consumo e do descarte inadequado de resíduos, ao mesmo tempo em que se incentivam práticas responsáveis que promovam a preservação ambiental e a conservação das florestas, integrando saberes culturais e ações sustentáveis.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o projeto reforça o conceito de 'Casa Comum', destacando que o planeta é um espaço compartilhado e que o cuidado com ele começa nas pequenas atitudes do dia a dia, desde a separação correta do lixo até o respeito à natureza.

Imagem ilustrativa da imagem COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém
| Foto: Divulgação Coletivo Comunidade Ativa

Descarte irregular

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABREMA) mostram que cerca de 43% do lixo gerado no Brasil é descartado de forma irregular, percentual que equivale a 33 milhões de toneladas. Grande parte desses resíduos acaba em lixõs e aterros sem estrutura adequada, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública.

O estudo de 2023 revela ainda que 3.947 municípios ainda utilizam lixões ou aterros controlados, enquanto apenas 25% dos lares brasileiros têm coleta seletiva regular. Os dados apontam que o índice médio de reciclagem do país é de 3,5%, mostrando que a gestão de resíduos ainda é um enorme desafio no Brasil.

Leia Também:

Operação mira lavagem de R$ 5 bilhões ligada ao PCC e fecha 49 postos
Laços com PCC: Postos interditados no PI, MA e TO também eram da Shell
Nota apoio EUA: especialistas alertam para violação da soberania

A COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece entre 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no Pará, reunirá cerca de 60 mil participantes, incluindo líderes mundiais, especialistas, organizações e representantes da sociedade civil. O evento tem como objetivo discutir estratégias globais para enfrentar as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abrema belém Coleta seletiva Conscientização Ambiental COP30 crianças Descarte Irregular educação ambiental educadores LIXO meio ambiente mudanças climáticas Pará preservação ambiental Projeto Seletivando e Cuidando da Casa Comum reciclagem sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Projeto marcará presença na COP30 entre os dias 18 e 21
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x