Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARBONO OCULTO 86

Laços com PCC: Postos interditados no PI, MA e TO também eram da Shell

Investigações apontam envolvimento do irmão e de um ex-assessor do senador Ciro Nogueira em esquema de adulteração de combustíveis

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 19:59 h
Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins
Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins -

Depois da Operação Primus, na Bahia, mais três estados foram alvo de investigações que apuram adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro para a facção paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC.

A operação Carbono Oculto 86, que faz referência ao DDD do Piauí, é mais um desdobramento da operação de mesmo nome comandada pelo Ministério da Justiça e Polícia Federal, que revelou a ligação entre empresas do sistema financeiro e o PCC. Em comum, as redes de postos investigadas ostentam a bandeira da petroleira Shell.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil do Piauí interditou 49 postos nessa quarta-feira, 5, nos municípios de: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira, no Piauí; Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão; e São Miguel do Tocantins, no Tocantins.

As investigações mostraram que empresários piauienses utilizavam empresas de fachada e fundos de investimento para lavar o dinheiro do tráfico. Entre os investigados está Denis Alexandre Jotesso Villani: empresário paulista ligado à Rede Diamante, com 12 postos no Piauí.

Também são alvos da operação Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa: antigos donos da “Rede HD”, vendida em dezembro de 2023. A rede HD possui dezenas de postos no Piauí, Maranhão e Tocantins, e foi vendida à Pima Energia e Participações, criada apenas seis dias antes da aquisição.

Tanto a rede HD quanto a Diamante operavam sob a bandeira da Shell. Além da lavagem de dinheiro para o PCC, há indícios de fraude fiscal e de emissão de notas fiscais frias pelo grupo, além do uso de fundos e holdings para ocultar recursos.

Leia Também:

Mais um dono de postos de combustíveis é preso por suspeita de fraude
Fraude: três postos de combustíveis são interditados no Recôncavo
PCC usava motéis, postos e maquininhas para lavar dinheiro

Ciro Nogueira e PCC

Os policiais também detectaram ligação do ex-assessor e amigo do senador Ciro Nogueira, presidente do partido Progressistas (PP), Victor Linhares de Paiva. Victor é ex-vereador de Teresina pelo PP e ex-secretário municipal de Articulação Institucional na gestão de Silvio Mendes, em Teresina.

Ele teria recebido transferências de empresários do ramo de combustíveis. Uma delas, de R$ 230 mil, feita pelo empresário Haran Santhiago Girão Sampaio, antigo dono do HD Postos.

A empresa HD Petróleo Uruguai já dividiu endereço com uma firma do irmão do senador Ciro Nogueira e recebeu recursos públicos da cota parlamentar do político. Outra empresa do mesmo grupo pagou combustível usado para abastecer o jatinho do PP. A HD Petróleo Uruguai integrava a rede Postos HD.

De acordo com documentos da Junta Comercial do Piauí, em fevereiro de 2018, a HD Petróleo Uruguai mudou de endereço em Teresina, transferindo-se para o mesmo local onde funcionava uma filial da CN Petróleo.

As iniciais são do senador, mas a empresa está registrada em nome do irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima. As duas companhias operaram no mesmo endereço por um ano e meio, até 2019. Há suspeita de que a CN Petróleo tenha sido arrendada pela HD.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

combustíveis corrupção investigações lavagem de dinheiro PCC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Rede de postos HD opera com bandeira Shell nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x