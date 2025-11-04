De shortinho e cropped? Governo muda regra e libera roupas informais na COP30

A organização informou que o uso de traje social formal não será obrigatório durante as sessões do evento - Foto: Reprodução

O governo brasileiro optou por flexibilizar o código de vestimenta dos participantes da COP30 devido às altas temperaturas e à umidade típica de Belém, sede do evento. A conferência terá início nesta quinta, 6, com a realização da cúpula de chefes de Estado.

Em comunicado oficial encaminhado aos participantes na manhã de terça-feira, 4, a organização informou que o uso de traje social formal não será obrigatório durante as sessões do evento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mensagem detalhou que a orientação é que delegados, negociadores, observadores e jornalistas usem roupas mais casuais durante a COP30, a fim de garantir mais conforto durante o evento.

“O Governo do Brasil deseja informar a todos os participantes que, devido às altas temperaturas e à umidade em Belém, não será exigido traje social formal nas próximas sessões. Para garantir o conforto de todos, o código de vestimenta recomendado para a COP 30 será smart casual”, diz a mensagem.

Em outubro, o presidente da cúpula, embaixador André Corrêa do Lago, já havia informado que o uso de gravata estaria dispensado durante a conferência. Na manhã desta terça-feira, Belém registrava temperatura de 32 °C.