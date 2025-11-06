Menu
ESTABILIDADE

Prefeitura dá fim aos cargos temporários com novo concurso em 2026

Acordo foi firmado com o MP e posse deve ocorrer até outubro do próximo ano

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/11/2025 - 19:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura dá fim aos cargos temporários com novo concurso em 2026
-

Serra Preta dá passo decisivo e importante para transformar a administração municipal no próximo ano. Com um acordo firmado com o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Trabalho, o município planeja realizar um concurso público e extinguir cargos temporários, assegurando estabilidade aos novos servidores até 2026.

O compromisso foi formalizado em um Termo de Composição Extrajudicial, assinado no dia 10 de outubro, com mediação do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor). O documento define regras para garantir que um acordo antigo, de 2009, sobre a realização de concurso público no município, seja cumprido corretamente. A assinatura aconteceu de forma remota.

Segundo informações contidas no documento, o cronograma prevê a realização do concurso e a posse dos aprovados até outubro de 2026, extinguindo gradualmente vínculos precários na administração municipal. Futuras contratações temporárias só poderão ocorrer em situações excepcionais, mediante processo seletivo simplificado, seguindo a legislação vigente.

Leia Também:

Força Aérea Brasileira abre concursos com mais de 700 vagas
Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal
Morar na praia e receber até R$ 44 mil? Veja os concursos públicos dos sonhos

O cumprimento do acordo será acompanhado pelo MPBA e pelo MPT. O município vai enviar relatórios mensais e participar de reuniões periódicas coordenadas pelo Compor. Se alguma cláusula não for cumprida, haverá multa de R$ 2 mil por item descumprido, valor que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais do MP-BA (FDDF).

x