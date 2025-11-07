CONCURSOS
TCU abre concursos para a vaga de auditor, confira salários
Cargo de auditor tem salários altos além de gratificações
O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um concurso público para o cargo de auditor federal de controle externo com 20 vagas imediatas na área de Auditoria de Tecnologia da Informação. Os salários ultrapassam os R$ 20 mil além das gratificações.
Inscrições
As inscrições seguem abertas até o dia 3 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet pelo site oficial do concurso. A confirmação será feita por meio do pagamento de uma taxa de R$ 120.
O concurso ainda permite a isenção para os candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:
- membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico);
- doadores de medula óssea.
O pedido deve ser feito em até o dia 10 de novembro, no portal oficial da banca.
Provas
Os interessados que confirmarem a participação no concurso do TCU serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão marcadas para acontecer no dia 22 de fevereiro de 2026 em Brasília no Distrito Federal.
A prova vai contar com 200 questões objetivas, do tipo “certo e errado”, sendo 100 de conhecimentos básicos e os outros 100 de específicos. Cada questão vai valer um ponto.
Disciplinas cobradas
- Conhecimentos básicos
- Língua Portuguesa;
- Língua Inglesa;
- Raciocínio Analítico;
- Controle Externo;
- Administração Pública;
- Direito Constitucional;
- Direito Administrativo; e
- Auditoria Governamental.
Conhecimentos específicos
- Infraestrutura de TI;
- Engenharia de Dados;
- Engenharia de Software;
- Segurança da Informação;
- Computação em Nuvem;
- Inteligência Artificial;
- Contratações de TI; e
- Gestão de Tecnologia da Informação.
Na prova discursiva, serão cobradas três questões discursivas sobre Conhecimentos Básicos e Específicos, no valor de dez pontos cada, e uma peça de natureza técnica, com 30 pontos no total.
Salário
De acordo com o edital, a remuneração salarial bruta é de R$ 26.159,01 para jornada de 40 horas. Esse valor é composto pelas seguintes parcelas:
- Vencimento básico: R$7.912,43;
- Gratificação de Desempenho: R$10.107,06;
- Gratificação de Controle Externo: R$8.070,67;
- Abono da Lei nº 10.698/2003: R$68,85.
Vale lembrar que ao longo da carreira, os valores podem ultrapassar os R$ 37 mil, conforme programações e adicionais previstos por lei.
Benefícios
Além da remuneração, o concurso de auditor do TCU assegura alguns benefícios, sendo eles:
- Auxílio-transporte: R$ 1.083,92;
- Auxílio-alimentação: R$ 1.784,42;
- Assistência pré-escolar: R$1.083,92;
- Exames periódicos: R$178,38; e
- Assistência médica e odontológica (participação da União): R$817.
Adicionais
Outro atrativo que faz a diferença para essa vaga é o Adicional de Especialização e Qualificação (AEQ), benefício que reconhece e remunera a formação acadêmica e os cursos de aperfeiçoamento dos servidores.
Os percentuais são aplicados sobre o maior vencimento básico do cargo e variam conforme o tipo de curso concluído:
- 15% para doutorado (limitado a um curso);
- 10% para mestrado (até dois cursos);
- 8% para pós-doutorado ou capacitação internacional reconhecida pelo TCU (mínimo de 120 horas, limitado a uma ação);
- 6% para pós-graduação lato sensu (mínimo de 360 horas, até três cursos);
- 5% para graduação adicional (um curso);
- 2% para certificações profissionais (até cinco);
- 0,5% para conjunto de ações de treinamento reconhecidas pelo tribunal (até 12 ações no total).
