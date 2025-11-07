TCU abre concursos para a vaga de auditor, confira salários

TCU abre concurso para auditor com bons salários - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um concurso público para o cargo de auditor federal de controle externo com 20 vagas imediatas na área de Auditoria de Tecnologia da Informação. Os salários ultrapassam os R$ 20 mil além das gratificações.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet pelo site oficial do concurso. A confirmação será feita por meio do pagamento de uma taxa de R$ 120.

O concurso ainda permite a isenção para os candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:

membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico);

doadores de medula óssea.

O pedido deve ser feito em até o dia 10 de novembro, no portal oficial da banca.

Provas

Os interessados que confirmarem a participação no concurso do TCU serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão marcadas para acontecer no dia 22 de fevereiro de 2026 em Brasília no Distrito Federal.

A prova vai contar com 200 questões objetivas, do tipo “certo e errado”, sendo 100 de conhecimentos básicos e os outros 100 de específicos. Cada questão vai valer um ponto.

Disciplinas cobradas

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Raciocínio Analítico;

Controle Externo;

Administração Pública;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo; e

Auditoria Governamental.

Conhecimentos específicos

Infraestrutura de TI;

Engenharia de Dados;

Engenharia de Software;

Segurança da Informação;

Computação em Nuvem;

Inteligência Artificial;

Contratações de TI; e

Gestão de Tecnologia da Informação.

Na prova discursiva, serão cobradas três questões discursivas sobre Conhecimentos Básicos e Específicos, no valor de dez pontos cada, e uma peça de natureza técnica, com 30 pontos no total.

Salário

De acordo com o edital, a remuneração salarial bruta é de R$ 26.159,01 para jornada de 40 horas. Esse valor é composto pelas seguintes parcelas:

Vencimento básico: R$7.912,43;

Gratificação de Desempenho: R$10.107,06;

Gratificação de Controle Externo: R$8.070,67;

Abono da Lei nº 10.698/2003: R$68,85.

Vale lembrar que ao longo da carreira, os valores podem ultrapassar os R$ 37 mil, conforme programações e adicionais previstos por lei.

Benefícios

Além da remuneração, o concurso de auditor do TCU assegura alguns benefícios, sendo eles:

Auxílio-transporte: R$ 1.083,92;

Auxílio-alimentação: R$ 1.784,42;

Assistência pré-escolar: R$1.083,92;

Exames periódicos: R$178,38; e

Assistência médica e odontológica (participação da União): R$817.

Adicionais

Outro atrativo que faz a diferença para essa vaga é o Adicional de Especialização e Qualificação (AEQ), benefício que reconhece e remunera a formação acadêmica e os cursos de aperfeiçoamento dos servidores.

