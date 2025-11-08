Menu
CONCURSOS
CONCURSO PÚBLICO

Concurso da Defensoria Pública da Bahia tem mais uma etapa publicada

O regulamento foi aprovado pelo Conselho Superior do DPE-BA

Carla Melo

Por Carla Melo

08/11/2025 - 17:45 h
Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia -

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia aprovou o regulamento do IX Concurso para Ingresso na Classe Inicial I da Carreira de Defensor Público, marcando o início das etapas que antecedem a publicação do edital de abertura do concurso.

A decisão foi deliberada na 238ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de novembro de 2025, e consta em Resolução publicada no Diário Oficial da Defensoria Pública da Bahia.

De acordo com o regulamento, o concurso será composto por quatro etapas:

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória),
  • Provas discursivas (específicas),
  • Prova oral,
  • Avaliação de títulos (classificatória).

As provas irão abranger conteúdos, como:

  • Direitos Humanos
  • Direito Penal e Civil
  • Direito Processual
  • Direito Administrativo
  • Direito da Criança e do Adolescente
  • Filosofia do Direito
  • Sociologia Jurídica
  • Direito Antidiscriminatório e legislações específicas da instituição.

Outro ponto relevante é a exigência de três anos de atividade jurídica na data da posse, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 26/2006. O regulamento detalha quais atividades são aceitas como comprovação, incluindo advocacia, magistério jurídico e pós-graduações reconhecidas.

A escolha da banca e a publicação do edital de abertura serão os próximos passos. De acordo com o regulamento, o prazo de inscrição deverá ser de, no mínimo, 30 dias.

