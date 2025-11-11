Funcionário agrediu colega é ouvido e liberado pela polícia

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado e diligências estão em andamento para localizar o agressor - Foto: Redes sociais

O funcionário que agrediu uma colega de trabalho com um capacete, em Salvador, prestou depoimento na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) e na sequência foi liberado pela polícia nesta terça-feira, 11.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito "está sendo investigado pelo crime de lesão corporal dolosa, após denúncia de agressão a uma mulher, em um condomínio localizado em Itapuã". Aindade acordo com a corporação, diligências e oitivas continuam sendo realizadas com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do fato.

O homem cometeu o ataque após ser impedido de entrar de moto pela contramão no condomínio onde ambos atuavam, segundo o síndico do condomínio, Ricardo Correia,

Ele explicou que a funcionária encerrava o plantão quando foi atacada. Ela se recusou a abrir o portão ao perceber que o colega tentava entrar pela contramão e informou que registraria a ocorrência em ata caso ele insistisse. Ainda segundo ele, o agressor a vítima não costumavam trabalhar no mesmo turno.

Entenda

As agressões ocorreram no sábado, na portaria do condomínio. Nas imagens, é possível ver o homem pegando um capacete sobre a mesa e agredindo a colega na cabeça. Em seguida, ele recolhe seus pertences, desfere um tapa na mulher e foge do local.

A câmera de segurança não possui áudio, mas mostra que os dois discutiram antes da agressão. Após o ataque, a vítima pediu ajuda a outros colaboradores por meio do rádio de comunicação usado na portaria. Ela foi amparada pelos colegas e levada à delegacia, onde registrou queixa.

O que diz condomínio?

Em nota divulgada nesta terça-feira, 11, o Condomínio Campo Belo informou que o funcionário foi afastado pelo Grupo Solução, empresa responsável pela administração, e que os trâmites para oficializar a demissão estão em andamento.