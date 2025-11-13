Desfalque! Fortaleza perde titular absoluto para duelo com o Bahia

Éverton Ribeiro e Lucas Sasha no jogo entre Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste de 2025 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Fortaleza só entram em campo na próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova. No entanto, o adversário do Esquadrão já tem um desfalque de peso confirmado: trata-se do volante Lucas Sasha.

Em partida atrasada diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, 12, o jogador foi advertido com o terceiro cartão amarelo e, por acúmulo, cumprirá suspensão automática contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ausência de Sasha — figurinha carimbada na equipe titular do Fortaleza — será uma dor de cabeça para o técnico Palermo, que precisará alterar os onze iniciais para o duelo diante do Bahia, melhor mandante da Série A, na Arena Fonte Nova.

Apesar do desfalque, o Fortaleza contará com os retornos de Destaques como Brítez, Matheus Pereira e Bareiro, que voltam de suspensão, enquanto Kuscevic retorna após cumprir compromissos com a Seleção Chilena.

Desfalque no Fortaleza, reforço no Bahia

O Bahia, por sua vez, terá um reforço importante para o confronto. Recuperado de lesão, o atacante Kayky estará novamente à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo crucial na luta do Esquadrão por uma vaga na Libertadores de 2026.