POLÊMICA

Tatuagem de Tiago viraliza entre torcedores do Bahia e do Vitória

Atacante tricolor surpreendeu os torcedores ao exibir um leão tatuado no braço

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 11:39 h
Pivete de Aço, consolidando-se em seu primeiro ano como profissional, o jovem Tiago, de 20 anos, atacante do Bahia, surpreendeu a torcida tricolor ao exibir uma tatuagem, no mínimo, inusitada.

Nesta quarta-feira, 12, Tiago publicou nas redes sociais o novo desenho e, entre as tatuagens feitas no braço, a imagem de um leão chamou a atenção dos torcedores do Bahia.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Partiu Bateu (@partiubateuoficial)

No cenário baiano, o leão faz alusão direta ao Vitória, maior rival do Tricolor. Por isso, a nova tatuagem do jovem jogador repercutiu rapidamente nas redes sociais.

No Instagram, um internauta, torcedor rubro-negro, comentou: “A vontade de jogar no Leão é tão grande que chegou a tatuar.” Já outro usuário interpretou de forma diferente: “Ótima homenagem ao filho. Achei fofo”, escreveu um torcedor tricolor.

Bahia Tatuagem Tiago vitória

