HOME > ESPORTES
CREATORS DO ONLYFANS

Letícia Bufoni no OnlyFans? Skatista anuncia parceria com a plataforma

Parceria com OnlyFans marca nova fase da skatista Letícia Bufoni

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 10:26 h
Letícia Bufoni, skatista brasileira e campeã dos X Games, anuncia parceria com OnlyFans para compartilhar bastidores de treinos, competições e sua rotina de alto rendimento.
Letícia Bufoni, skatista brasileira e campeã dos X Games, anuncia parceria com OnlyFans para compartilhar bastidores de treinos, competições e sua rotina de alto rendimento.

A skatista brasileira e referência mundial no esporte, Letícia Bufoni, de 32 anos, anunciou uma nova fase em sua carreira ao integrar o time global de creators do OnlyFans. A plataforma permitirá que a atleta compartilhe de forma exclusiva bastidores de treinos, competições e seu dia a dia de alto rendimento — sem deixar de lado sua atuação como empresária.

"Essa parceria surgiu de forma muito natural. O OnlyFans me fez uma proposta totalmente alinhada com o tipo de conteúdo que gosto de produzir, mostrando a realidade do esporte e da minha rotina", explicou Letícia. "É uma maneira mais próxima e autêntica de me conectar com as pessoas que me acompanham".

Bruno Henrique no STJD: veja possíveis desfechos para o atacante
Atacante ex-Bahia e Vitória está próximo de se tornar maior artilheiro da história da Série B
PF cumpre mandados contra bancários por desvio de FGTS de atletas

A entrada de Letícia reforça a tendência da plataforma em se aproximar de grandes nomes do esporte mundial. Atletas como Pedro Scooby, Charles do Bronx, Nick Kyrgios, Douglas Costa e Arina Rodionova já utilizam o OnlyFans para divulgar conteúdo exclusivo e bastidores de suas carreiras.

Mas Letícia vai além das manobras no skate. A paulistana também construiu uma sólida trajetória como empreendedora. Ela é cofundadora da Monarch Project, marca de shapes criada em parceria com a britânica Sky Brown; dona da Flip Burger, hamburgueria em Guarulhos; e sócia da Mamba Water, marca de água enlatada que tem também Pedro Scooby entre os investidores.

"Estou em um momento da vida em que quero mostrar tudo o que envolve o meu trabalho — dentro e fora do esporte. Essa liberdade criativa que o OnlyFans oferece tem muito a ver com essa nova fase", destacou a skatista.

Esporte Feminino Leticia Bufoni onlyfans skate X Games

x