Talismã na Europa, ex-Vitória celebra conquista importante: "Sonho"

Revelado nas categorias de base do Vitória, o atacante Alisson Santos já marcou dois gols na Champions League desta temporada e tem se destacado como uma espécie de talismã do Sporting (POR) entrando no segundo tempo nas partidas. Nesta quinta-feira, 13, o jogador celebrou uma conquista pessoal importante nas redes sociais.

O atleta é um dos destaques na campanha UEFA Primetime do modo Football Utimate Team no jogo EA Sports FC 2026 — o antigo FIFA. Alisson foi um dos jogadores com temas especiais lançados como parte da novidade da franquia, e sua carta possui melhorias impulsionadas graças ao seu

No X (antigo Twitter), o atacante celebrou a sua nova carta e revelou que sonhava com a conquista: "Eu me lembro quando sonhava com isso...", escreveu Alisson Santos.

Vendido pelo Vitória por 2,1 milhões de euros ao Sporting (cerca de R$ 13 milhões), o atacante é figurinha carimbada nos segundos tempos da equipe portuguesa e se destacou no maior palco do futebol mundial, na Champions League.

Alisson marcou na goleada por 4 a 1 sobre o Kairat Almaty (CAZ), na estreia no torneio, e decidiu a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille (FRA) — marcando o gol que sacramentou o resultado positivo.

Com passagens também por Náutico e Figueirense, o atacante fez 15 jogos na temporada, marcou dois gols e duas assistências, distribuídas no Campeonato Português.