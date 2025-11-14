Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO REGULAMENTO

Sem mais ida e volta na semi e na final: veja mudanças no Baianão 2026

As mudanças acompanham as novas diretrizes divulgadas pela CBF para a próxima temporada

Marina Branco

Por Marina Branco

14/11/2025 - 11:29 h
Taça do Baianão
Taça do Baianão -

Em meio a tantas mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol em praticamente todas as competições do país, os times baianos receberam nesta quinta-feira o novo regulamento do Baianão 2026, acompanhado da tabela-base com a ordem das rodadas.

A competição começará oficialmente no dia 10 de janeiro e será encerrada entre os dias 7 e 8 de março. A principal alteração para o próximo ano está exatamente nas fases decisivas - as semifinais e a final deixam o formato de ida e volta e passam a ser disputadas em partida única.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mudança atende justamente a uma das determinações da CBF, que destina apenas 11 datas para os estaduais, exigindo a diminuição de jogos.

Leia Também:

Hegemonia: Bahia conquista hexacampeonato do Baianão diante do Vitória
Com clássico Ba-Vi no Barradão, tabela do Baianão 2026 é divulgada
Baianão tem força mesmo com calendário menor? Presidente da FBF opina

Assim como no clássico Ba-Vi da primeira fase, que deve acontecer na quinta rodada, as partidas decisivas contarão com VAR. A equipe que tiver feito a melhor campanha geral garante o mando de campo tanto na semifinal quanto na final. Em caso de empate, a classificação ou o título serão decididos nos pênaltis.

Ao todo, dez clubes disputarão a Série A do Campeonato Baiano, sendo eles Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória. O formato segue o tradicional, em que os quatro melhores avançam para a semifinal, cruzando 1º x 4º e 2º x 3º, e os dois últimos colocados são rebaixados para a Série B do Baianão 2027.

Classificação para outros torneios

Além da busca pelo título de campeão baiano, o campeonato distribui vagas importantes no calendário nacional e regional. Primeiramente, os três primeiros colocados garantem classificação direta para a Copa do Brasil de 2027.

Já a quarta vaga pertence ao campeão da Copa Governador ou outra competição estadual equivalente. Se essa disputa não for realizada, a vaga será repassada ao quarto colocado do Baianão.

Na Copa do Nordeste 2027, o campeão e o vice do Baianão asseguram presença, podendo ficar de fora caso se classifiquem para alguma competição da Conmebol, seja Libertadores ou Sul-Americana. Já a terceira vaga ficará com o clube melhor rankeado no Ranking Nacional de Clubes de 2026.

O Baianão também define os representantes do estado no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027. As três vagas serão entregues aos três primeiros colocados que não estejam disputando outras divisões do futebol nacional.

Confrontos da primeira fase do Baianão

1ª rodada – 10 e 11 de janeiro

  • Bahia x Jequié
  • Vitória x Atlético de Alagoinhas
  • Juazeirense x Bahia de Feira
  • Barcelona de Ilhéus x Galícia
  • Porto Sport Club x Jacuipense

2ª rodada – 14 e 15 de janeiro

  • Jacuipense x Vitória
  • Galícia x Juazeirense
  • Atlético de Alagoinhas x Barcelona
  • Bahia de Feira x Bahia
  • Jequié x Porto

3ª rodada – 17 e 18 de janeiro

  • Bahia x Galícia
  • Juazeirense x Jequié
  • Barcelona x Jacuipense
  • Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira
  • Porto x Vitória

4ª rodada – 21 e 22 de janeiro

  • Jacuipense x Galícia
  • Bahia x Barcelona
  • Vitória x Juazeirense
  • Bahia de Feira x Porto
  • Jequié x Atlético de Alagoinhas

5ª rodada – 24 e 25 de janeiro

  • Vitória x Bahia
  • Juazeirense x Jacuipense
  • Galícia x Atlético de Alagoinhas
  • Porto x Barcelona
  • Bahia de Feira x Jequié

6ª rodada – 31 de janeiro e 1º de fevereiro

  • Jacuipense x Jequié
  • Bahia x Porto
  • Galícia x Bahia de Feira
  • Barcelona x Vitória
  • Atlético de Alagoinhas x Juazeirense

7ª rodada – 7 e 8 de fevereiro

  • Jacuipense x Atlético de Alagoinhas
  • Juazeirense x Bahia
  • Porto x Galícia
  • Bahia de Feira x Barcelona
  • Jequié x Vitória

8ª rodada – 14 e 15 de fevereiro

  • Bahia x Jacuipense
  • Vitória x Bahia de Feira
  • Galícia x Jequié
  • Barcelona x Juazeirense
  • Atlético de Alagoinhas x Porto

9ª rodada – 22 de fevereiro

  • Jacuipense x Bahia de Feira
  • Vitória x Galícia
  • Atlético de Alagoinhas x Bahia
  • Porto x Juazeirense
  • Jequié x Barcelona

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baianão campeonato baiano EC Bahia ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Baianão
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Taça do Baianão
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Taça do Baianão
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Taça do Baianão
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x