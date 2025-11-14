NOVO REGULAMENTO
Sem mais ida e volta na semi e na final: veja mudanças no Baianão 2026
As mudanças acompanham as novas diretrizes divulgadas pela CBF para a próxima temporada
Por Marina Branco
Em meio a tantas mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol em praticamente todas as competições do país, os times baianos receberam nesta quinta-feira o novo regulamento do Baianão 2026, acompanhado da tabela-base com a ordem das rodadas.
A competição começará oficialmente no dia 10 de janeiro e será encerrada entre os dias 7 e 8 de março. A principal alteração para o próximo ano está exatamente nas fases decisivas - as semifinais e a final deixam o formato de ida e volta e passam a ser disputadas em partida única.
A mudança atende justamente a uma das determinações da CBF, que destina apenas 11 datas para os estaduais, exigindo a diminuição de jogos.
Assim como no clássico Ba-Vi da primeira fase, que deve acontecer na quinta rodada, as partidas decisivas contarão com VAR. A equipe que tiver feito a melhor campanha geral garante o mando de campo tanto na semifinal quanto na final. Em caso de empate, a classificação ou o título serão decididos nos pênaltis.
Ao todo, dez clubes disputarão a Série A do Campeonato Baiano, sendo eles Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória. O formato segue o tradicional, em que os quatro melhores avançam para a semifinal, cruzando 1º x 4º e 2º x 3º, e os dois últimos colocados são rebaixados para a Série B do Baianão 2027.
Classificação para outros torneios
Além da busca pelo título de campeão baiano, o campeonato distribui vagas importantes no calendário nacional e regional. Primeiramente, os três primeiros colocados garantem classificação direta para a Copa do Brasil de 2027.
Já a quarta vaga pertence ao campeão da Copa Governador ou outra competição estadual equivalente. Se essa disputa não for realizada, a vaga será repassada ao quarto colocado do Baianão.
Na Copa do Nordeste 2027, o campeão e o vice do Baianão asseguram presença, podendo ficar de fora caso se classifiquem para alguma competição da Conmebol, seja Libertadores ou Sul-Americana. Já a terceira vaga ficará com o clube melhor rankeado no Ranking Nacional de Clubes de 2026.
O Baianão também define os representantes do estado no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027. As três vagas serão entregues aos três primeiros colocados que não estejam disputando outras divisões do futebol nacional.
Confrontos da primeira fase do Baianão
1ª rodada – 10 e 11 de janeiro
- Bahia x Jequié
- Vitória x Atlético de Alagoinhas
- Juazeirense x Bahia de Feira
- Barcelona de Ilhéus x Galícia
- Porto Sport Club x Jacuipense
2ª rodada – 14 e 15 de janeiro
- Jacuipense x Vitória
- Galícia x Juazeirense
- Atlético de Alagoinhas x Barcelona
- Bahia de Feira x Bahia
- Jequié x Porto
3ª rodada – 17 e 18 de janeiro
- Bahia x Galícia
- Juazeirense x Jequié
- Barcelona x Jacuipense
- Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira
- Porto x Vitória
4ª rodada – 21 e 22 de janeiro
- Jacuipense x Galícia
- Bahia x Barcelona
- Vitória x Juazeirense
- Bahia de Feira x Porto
- Jequié x Atlético de Alagoinhas
5ª rodada – 24 e 25 de janeiro
- Vitória x Bahia
- Juazeirense x Jacuipense
- Galícia x Atlético de Alagoinhas
- Porto x Barcelona
- Bahia de Feira x Jequié
6ª rodada – 31 de janeiro e 1º de fevereiro
- Jacuipense x Jequié
- Bahia x Porto
- Galícia x Bahia de Feira
- Barcelona x Vitória
- Atlético de Alagoinhas x Juazeirense
7ª rodada – 7 e 8 de fevereiro
- Jacuipense x Atlético de Alagoinhas
- Juazeirense x Bahia
- Porto x Galícia
- Bahia de Feira x Barcelona
- Jequié x Vitória
8ª rodada – 14 e 15 de fevereiro
- Bahia x Jacuipense
- Vitória x Bahia de Feira
- Galícia x Jequié
- Barcelona x Juazeirense
- Atlético de Alagoinhas x Porto
9ª rodada – 22 de fevereiro
- Jacuipense x Bahia de Feira
- Vitória x Galícia
- Atlético de Alagoinhas x Bahia
- Porto x Juazeirense
- Jequié x Barcelona
Siga nossas redes