Família de ex-Vitória morto em acidente da Chape receberá indenização

Caio Júnior, ex-técnico do Vitória falecido na tragédia da Chapecoense em 2016 - Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

A família do ex-técnico da dupla Ba-Vi, Caio Júnior, vítima do acidente aéreo da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas há quase nove anos, venceu disputa judicial e receberá indenização do clube catarinense por danos morais e materiais. De acordo com o ge.globo, não cabe recurso quanto à decisão, além de que os valores e a base de cálculo não foram definidos.

A decisão é da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina (TRT-SC). Agora, o processo segue em segredo de justiça no Tribunal Superior do Trabalho (TST), após recurso movido por familiares do ex-treinador, que passou pelo Vitória em 2013 e pelo Bahia em 2012.

Um dos cálculos que deve ser levado em conta para a indenização é o da expectativa de vida de Caio Júnior, baseado na média feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ex-técnico tinha 51 anos na época da tragédia, com expectativa de mais 20 anos de vida a partir de 2016.

Adriana Saroli, viúva de Caio, e Gabriel Saroli, filho dele atualmente com 29 anos, terão direito a ressarcimentos, multas e valores referentes ao Fundo de Garantia. A ação movida pela família teve como base a negligência da Chape na contratação do voo fretado pela empresa boliviana LaMia.

Caio Júnior na dupla Ba-Vi

Técnico com passagem pelo Vitória em 2013, Caio Júnior se sagrou campeão baiano naquela temporada e comandou o Leão da Barra na goleadas de 5 a 1 e 7 a 3 sobre o rival Bahia, ambas na Arena Fonte Nova.

Caio fez parte da histórica campanha de 2013, quando o Leão da Barra ficou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e brigou por vaga na Copa Libertadores. Foram 43 partidas, 21 vitórias, oito empates e 14 derrotas.

Caio Júnior treinou o Vitória em 2013 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

No Bahia, por outro lado, Caio Júnior teve passagem curta e comandou o Esquadrão de Aço em apenas dez jogos na temporada 2012.