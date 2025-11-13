Você sabia? Existe outro Bahia no mundo, e ele joga em Honduras

Bahia FC - Foto: Divulgação I Bahia FC

O Esporte Clube Bahia, time baiano e brasileiro que disputa de Brasileirão a Libertadores, é amplamente conhecido no futebol mundial. No entanto, se perguntarem pelo Bahia em Honduras, país na América Central não tão distante do Brasil, é provável que os amantes de futebol não pensem no Esquadrão.

Lá, existe o Bahia Fútbol Club, ou o Bahia FC, que atualmente disputa a Liga de Ascenso de Honduras, equivalente à segunda divisão do país centro-americano.

Fundado recentemente, em junho de 2022, o time nasceu no porto de Tela, na região de Atlántida, e carrega uma história de origem que mistura memória, família e um profundo desejo de transformar a comunidade por meio do esporte.

O escudo do Bahia FC de Tela chama atenção pela simplicidade elegante e pelo forte simbolismo regional. Com fundo azul e traços dourados, ele traz ao centro um barco estilizado navegando sobre ondas, referência direta ao porto de Tela, cidade costeira que molda a identidade do clube e de sua comunidade.

A vela marcada com a palavra TELA vem rodeada por uma bola e um padrão gráfico semelhante a uma rede ou tambor, puxando tanto para o futebol quanto para elementos culturais da região.



Nascido de um pai

O Bahia FC hondurenho surgiu como herança afetiva. Sua fundação é dedicada a Don Beto Irías, figura muito querida na cidade e homem lembrado pela entrega à família e pela paixão inabalável pelo futebol.

Muito mais do que bens materiais, ele deixou um legado emocional, e foi esse legado que inspirou seus filhos e familiares a criar o clube. No entanto, muito além da vontade de honrar um pai, o projeto nasceu de uma inquietação.

Muitos jovens de Tela, cidade historicamente formadora de talentos do futebol hondurenho, vinham perdendo oportunidades por causa do envolvimento com drogas, falta de incentivo e ausência de estrutura esportiva.

Cidade de Tela, em Honduras | Foto: Reprodução I X

Acompanhando a situação do país onde moravam, a família Irías acreditava que era preciso retribuir à cidade tudo o que ela havia oferecido no passado - educação, ambiente saudável e amor pelo jogo.

Nascia então o Bahia FC, um clube idealizado não apenas para competir, mas para servir de alternativa concreta à juventude, oferecendo disciplina, perspectiva profissional e a chance real de uma carreira no futebol.

Sonho da primeira divisão

Assim, o Bahia FC entrou na Liga de Ascenso com um plano ousado: subir para a primeira divisão hondurenha em até três temporadas. O clube acredita que, caso o acesso venha, a cidade de Tela será diretamente beneficiada, tanto pela movimentação econômica quanto pelo estímulo ao esporte local.

A ideia é simples - um time forte atrai público, renda, visibilidade e autoestima para o município.

Por trás do projeto, há uma diretoria formada por moradores e amigos da cidade, todos descritos pela família como pessoas honestas, trabalhadoras e comprometidas com o bem comum, além da confiança em "um grande Deus que ilumina o sonho desde o início", como destaca o manifesto de fundação.

Coincidência

Apesar de não ter ligação com o Esporte Clube Bahia, o clube hondurenho chama atenção justamente pelo nome, não apenas por coincidência, mas também pela simbologia.

O "Bahia" deles nasceu para preservar um legado familiar e reacender o sonho de muitos jovens. O Bahia brasileiro, o Esquadrão, também tem na sua história uma forte relação com identidade, comunidade e oportunidades transformadoras através do futebol.

Duplamente separados por 5.800 km, mas unidos por um mesmo nome e, de certa forma, por um mesmo propósito, os dois Bahias seguem ascendendo, em busca de tornar realidade o lema dos próprios hondurenhos sobre o "clube com paixão" que têm por lá: "Que o sonho seja digno de imitar".