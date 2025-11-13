Menu
HOME > ESPORTES
RETORNO?

Anderson Talisca define 2026 para voltar ao Brasil e sonha com o Bahia

Meia-atacante já revelou manter contato frequente com a diretoria de futebol do Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/11/2025 - 12:42 h
Anderson Talisca em ação pelo Fenerbahçe
Anderson Talisca em ação pelo Fenerbahçe -

Anderson Talisca deseja retornar ao Brasil em 2026 e enxerga o Bahia como principal destino. Segundo informações de Bruno Andrade, durante o programa 'Fala a Fonte', da ESPN, o jogador, formado nas categorias de base do Esquadrão, não tem interesse em renovar contrato com o Fenerbahçe, clube com o qual possui vínculo até junho do próximo ano.

Apesar da preferência pelo Tricolor de Aço, Anderson Talisca não descarta uma possível transferência para o Corinthians, clube que o atleta já afirmou ser o seu time do coração. A decisão, no entanto, dependerá do que cada equipe poderá oferecer em termos de projeto e estrutura.

Vale lembrar que, em junho, pouco tempo após chegar à Turquia, o meio-campista revelou manter contato frequente com o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro.

Na ocasião, Talisca afirmou que já havia iniciado conversas com o dirigente tricolor para um possível retorno ao Esquadrão, mas reconheceu que “as coisas ainda não andaram da maneira esperada” para viabilizar a volta naquele momento.

Mesmo assim, o meia não descartou o retorno ao clube que o revelou e deixou aberta a possibilidade de assinar um pré-contrato:

“No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato [...] A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade”, declarou Anderson Talisca, durante participação no Jogo Aberto, da Band.

No Fenerbahçe, Anderson Talisca soma 41 jogos, com 18 gols e 4 assistências. Antes disse teve uma passagem de sucesso pelo Al Nassr.

Tags:

Anderson Talisca Bahia corinthians Fenerbahçe Futebol mercado da bola

x