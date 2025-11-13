Diretor do Palmeiras vê Bahia entre 5 maiores forças do país: “Não há dúvidas"

Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e fazendo a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos, o Bahia está cada vez mais em evidência no cenário do futebol nacional. Por isso, o diretor de Planejamento Estratégico do Palmeiras, Eduardo Quevedo, afirmou que “não há dúvidas” de que o clube baiano ocupará um posto entre os cinco principais do país em um futuro próximo.

Durante participação no programa Futebol S/A, no YouTube, nesta quarta-feira, 12, Quevedo garantiu ter certeza de que o Bahia disputará grandes títulos em breve. “Nos debates internos hoje, o Bahia é uma grande referência”, declarou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Eu acho não; tenho certeza absoluta. Não há dúvida disso Eduardo Quevedo - diretor de Planejamento Estratégico do Palmeiras

Quevedo destacou o potencial de crescimento do Tricolor, afirmando que o clube certamente estará entre os principais do país e ainda poderá evoluir nos próximos anos. Segundo ele, o Bahia tem todas as condições de se consolidar entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro.

Apesar da confiança, o diretor reconheceu que há um obstáculo a ser superado para que o clube alcance esse patamar. “É óbvio que, por não estar no centro expandido do Sudeste brasileiro, ele tem esse desafio”, explicou.

Mesmo assim, Quevedo ressaltou que o Bahia, em parceria com o Grupo City, está “vivendo esse processo” e, com os investimentos realizados e o planejamento a longo prazo, tende a alcançar o topo do futebol brasileiro.

“O Bahia anunciou um investimento extraordinário na infraestrutura do clube, tanto na base quanto no profissional, superior a 300 milhões de reais — um investimento de grande porte. Vocês têm um parceiro espetacular: o Grupo City, que hoje é uma referência mundial [...] O Grupo City é empregador do melhor técnico do planeta e de um dos melhores clubes do mundo, o Manchester City, um dos mais assistidos globalmente”, comentou Quevedo.



Além disso, o dirigente fez questão de exaltar a força da torcida tricolor, que, segundo ele, é um dos fatores que tornam o clube uma potência nacional. “O Bahia também é forte pela torcida, que é nacional. Aqui em São Paulo, quando há jogo no Allianz Parque, aquele espaço fica sempre preenchido pela torcida”, completou.

Assista vídeo