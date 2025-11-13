Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"TENHO CERTEZA ABSOLUTA"

Diretor do Palmeiras vê Bahia entre 5 maiores forças do país: “Não há dúvidas"

Eduardo Quevedo elogia o projeto do Grupo City e prevê o Tricolor entre as maiores potências do país nos próximos anos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/11/2025 - 12:09 h
Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve
Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve -

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e fazendo a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos, o Bahia está cada vez mais em evidência no cenário do futebol nacional. Por isso, o diretor de Planejamento Estratégico do Palmeiras, Eduardo Quevedo, afirmou que “não há dúvidas” de que o clube baiano ocupará um posto entre os cinco principais do país em um futuro próximo.

Durante participação no programa Futebol S/A, no YouTube, nesta quarta-feira, 12, Quevedo garantiu ter certeza de que o Bahia disputará grandes títulos em breve. “Nos debates internos hoje, o Bahia é uma grande referência”, declarou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eu acho não; tenho certeza absoluta. Não há dúvida disso
Eduardo Quevedo - diretor de Planejamento Estratégico do Palmeiras

Quevedo destacou o potencial de crescimento do Tricolor, afirmando que o clube certamente estará entre os principais do país e ainda poderá evoluir nos próximos anos. Segundo ele, o Bahia tem todas as condições de se consolidar entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro.

Leia Também:

Atacante ex-Bahia e Vitória está próximo de se tornar maior artilheiro da história da Série B
Desfalque! Fortaleza perde titular absoluto para duelo com o Bahia
Bahia: atacante treina normalmente e vira opção para Rogério Ceni

Apesar da confiança, o diretor reconheceu que há um obstáculo a ser superado para que o clube alcance esse patamar. “É óbvio que, por não estar no centro expandido do Sudeste brasileiro, ele tem esse desafio”, explicou.

Mesmo assim, Quevedo ressaltou que o Bahia, em parceria com o Grupo City, está “vivendo esse processo” e, com os investimentos realizados e o planejamento a longo prazo, tende a alcançar o topo do futebol brasileiro.

“O Bahia anunciou um investimento extraordinário na infraestrutura do clube, tanto na base quanto no profissional, superior a 300 milhões de reais — um investimento de grande porte. Vocês têm um parceiro espetacular: o Grupo City, que hoje é uma referência mundial [...] O Grupo City é empregador do melhor técnico do planeta e de um dos melhores clubes do mundo, o Manchester City, um dos mais assistidos globalmente”, comentou Quevedo.

Além disso, o dirigente fez questão de exaltar a força da torcida tricolor, que, segundo ele, é um dos fatores que tornam o clube uma potência nacional. “O Bahia também é forte pela torcida, que é nacional. Aqui em São Paulo, quando há jogo no Allianz Parque, aquele espaço fica sempre preenchido pela torcida”, completou.

Assista vídeo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Eduardo Quevedo grupo city Palmeiras Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Eduardo Quevedo, do Palmeiras, elogia o projeto do Grupo City no Bahia e aposta que o clube baiano estará entre as cinco maiores forças do futebol brasileiro em breve
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x