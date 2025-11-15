Menu
VIRADA NOS BASTIDORES

Virada no STJD libera craque do Palmeiras para encarar o Vitória

Atacante estará à disposição do clube paulista para encarar o Leão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/11/2025 - 18:17 h
Vitor Roque em campo pelo Palmeiras
Vitor Roque em campo pelo Palmeiras -

O Palmeiras conseguiu uma movimentação importante nos bastidores para manter Vitor Roque à disposição de Abel Ferreira no jogo contra o Vitória. O clube paulista firmou um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e livrou o atacante de uma possível suspensão por conta de uma publicação considerada homofóbica.

O camisa 9 corria risco de ser enquadrado em processo disciplinar, mas o departamento jurídico alviverde costurou uma transação com a Procuradoria, mecanismo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que permite substituir a punição esportiva por outras medidas. A informação foi divulgada pelo Estadão.

O acerto, que ainda passará por homologação formal do presidente do Tribunal, prevê multa de R$ 80 mil e a obrigação de Vitor Roque publicar um conteúdo nas redes sociais com mensagem de combate à homofobia.

A denúncia surgiu após o atacante postar, num carrossel de fotos, a imagem de um tigre — apelido do jogador — segurando um veado na boca, logo depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. A Procuradoria entendeu que a publicação configurava ato discriminatório e enquadrou o atleta no artigo 243-G do CBJD.

O julgamento estava marcado para a última quarta-feira, 12, mas não ocorrerá mais por causa do entendimento entre as partes. Em entrevista recente, Vitor Roque já havia tentado minimizar o episódio, dizendo que se tratava de “uma brincadeira sem intenção ofensiva” e pedindo desculpas a quem se sentiu atingido.

Atualmente com a Seleção Brasileira para a Data Fifa, o atacante retorna ao país no avião particular da presidente Leila Pereira após o amistoso contra a Tunísia, no dia 18. Assim, Abel Ferreira terá o atacante liberado para o confronto diante do Vitória, na próxima quarta, 19, às 19h30, no Allianz Pa

