Torcida lota CT e Bahia vence jogo-treino de olho no Fortaleza

Torcida tricolor compareceu na Cidade Tricolor - Foto: Leticia Martins | ECBahia

A tarde deste sábado, 13, foi movimentada na Cidade Tricolor. Com a presença da torcida, o Bahia realizou um jogo-treino diante do Five FC, parte da programação voltada para o duelo da próxima quinta-feira, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Rogério Ceni aproveitou a manhã para observar diferentes formações. Na primeira metade da atividade, a equipe tricolor foi composta por João Paulo (substituído depois por Danilo Fernandes), Erick, Kanu, Luiz Gustavo, Zé Guilherme (depois Iago); Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cauly, Tiago e Kayky.

O destaque desta etapa inicial ficou por conta de Danilo Fernandes. O goleiro entrou no decorrer do treino, defendeu um pênalti e evitou que o placar fosse alterado, mantendo o 0 a 0 antes do intervalo.

Para o segundo tempo, Ceni colocou em campo a base do time titular. A mudança surtiu efeito rapidamente: Willian José balançou as redes e garantiu a vitória por 1 a 0.

Jean Lucas em campo pelo Bahia em jogo-treino | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Fora das atividades coletivas, Sanabria permaneceu em tratamento, enquanto Gabriel Xavier seguiu no processo de transição física. Ramos Mingo realizou exercícios específicos.

Com a carga do fim de semana concluída, o grupo recebeu folga neste domingo. O elenco se reapresenta na segunda-feira, 17, iniciando a reta final de preparação para o compromisso diante do Fortaleza, na Arena Fonte Nova, na quinta-feira, 20.