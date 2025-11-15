Everton Ribeiro destaca conexão com o Bahia e detalha futuro no clube

Everton Ribeiro ainda não está 100% fisicamente - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A permanência de Everton Ribeiro no Bahia está encaminhada. Contratado no início de 2024 com vínculo de duas temporadas e cláusula para estender por mais um ano, o meia já negocia a continuidade e deixou isso evidente neste sábado, 15, em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo.

“Meu empresário já vem conversando com o Cadu (Santoro, diretor de futebol). Acertando os detalhes. Espero que dê tudo certo para que eu possa continuar mais um ano”, disse o camisa 10.

“Quando fui contratado, a princípio eram três anos, né? Dois mais um. E sempre deixei bem claro que eu sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar. Meus companheiros, excelentes companheiros para jogar ao lado também”, completou.

Condição física

Prestes a completar dois anos em Salvador, Everton Ribeiro acumula 116 partidas, nove gols, 15 assistências e dois títulos — o Baianão e a Copa do Nordeste. Além das conquistas, fez parte da campanha histórica que recolocou o Bahia na Libertadores após 36 anos e ajudou o time a alcançar seu melhor desempenho nos pontos corridos, terminando em oitavo em 2024.

Em outubro, o meia revelou ter sido diagnosticado com câncer na tireoide e precisou se afastar durante o tratamento. Desde que voltou, participou apenas de pequenos recortes dos jogos contra Bragantino e Internacional, além de ficar no banco diante do Atlético-MG.

Everton Ribeiro em jogo treino pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

"Não tem sido fácil voltar ao ritmo que eu estava. Estava me sentindo muito bem. Mas com a ajuda do departamento médico, do departamento físico, a gente está tentando acelerar o máximo possível, treinando sempre que pode um pouco a mais para poder acelerar essa volta, esse recondicionamento físico”.

Everton também destacou que sua condição física será discutida internamente antes da partida contra o Fortaleza.

“Eu venho conversando com o Rogério, com o pessoal, para a gente chegar em um consenso e ver o que é o melhor para a equipe. Não adianta eu querer jogar, eu quero jogar os 90 minutos, mas não ter a intensidade ou o preparo para jogar em alto nível e não ajudar a equipe.”, finalizou.

O Bahia encara o Fortaleza na próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.