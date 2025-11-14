Associação: Corrida do Bahêa triplica de tamanho e ganha loja

Bahia inaugurou a Loja da Corrida do Bahêa no quarto piso do Shopping Barra - Foto: Lucas Vilas Boas | Ag. A TARDE

O Esporte Clube Bahia inaugurou, nesta noite de sexta-feira, 14, a Loja da Corrida do Bahêa no quarto piso do Shopping Barra. O evento foi descrito pelo clube como um "espaço criado para celebrar o esporte, a paixão tricolor e a energia que move nossa torcida".

A Corrida é a terceira da modalidade organizada pelo Bahia, com um total de 10 mil ingressos já esgotados. A prova será realizada no dia 29 de novembro, um sábado, na nova orla de Salvador, com largada no bairro de Pituaçu, na altura do Circo Picolino.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente Emerson Ferretti falou sobre a importância do Bahia "orgulhar o seu torcedor de outras formas, não só no jogo de futebol". O chefe da Associação tricolor enalteceu a grande adesão da torcida e evolução para além do futebol, carro-chefe do clube.

"A gente parte do princípio que o Bahia é um clube popular, um clube de todos. Existe o torcedor do Bahia com todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as religiões, de todas as cores. Então, o Bahia é muito forte no futebol, mas ele pode ser muito forte em muitas outras áreas, em muitos outros esportes. Esse é o trabalho do Bahia Associação agora, após a chegada do Grupo City, depois da criação da SAF", iniciou Ferretti.

"O Bahia pode hoje se abrir e desenvolver outras ações, outras modalidades e também ser forte no basquete, no vôlei, na corrida de rua, no vôlei de praia, no beach tennis e várias outras modalidades", completou.

Emerson Ferretti, presidente da Associação do Bahia | Foto: Lucas Vilas Boas | Ag. A TARDE

Em menos de um ano, a Corrida do Bahêa triplicou o número de participantes, já que a primeira edição teve cerca de 3 mil, e a segunda, quase 5 mil. O público em geral ainda pode adquirir ingressos avulsos para acompanhar os shows de Psirico e Timbalada que acontecerão após a corrida.

"A Corrida do Bahia vem dobrando de tamanho. Dobrou da primeira pra segunda, na segunda para a terceira. Isso também dobrou a nossa responsabilidade. A chegada da Oquei, que é uma empresa com expertise em entretenimento, nos dá tranquilidade de poder entregar não só um grande evento esportivo, mas uma grande experiência para todo mundo que for", comentou Emerson.

Nós vamos ter shows de Timbalada e Psirico. A gente espera durante o evento todo de 12 a 13 mil pessoas, então isso mostra que o torcedor realmente abraça o Bahia, seja onde ele estiver. Emerson Ferretti - Presidente da Associação do Bahia

Sócio da Oquei enaltece Corrida do Bahêa

Um dos sócios da Oquei Entretenimento, parceira do Esquadrão de Aço na realização da Corrida do Bahêa, Rafael Cal enalteceu o evento em conversa com a reportagem. De acordo com o empresário, a prova será a "maior corrida privada do Norte e Nordeste".

"Nada do que essa corrida está mostrando era diferente do que a gente imaginava. Nós estamos indo para 11 mil pessoas correndo, ou seja, já é de fato a maior corrida privada do Norte e Nordeste. São números gigantescos, de quantidade de água que a gente vai entregar, quantidade de fruta", celebrou.

Rafael Cal, sócio da Oquei Entretenimento | Foto: Lucas Vilas Boas | Ag. A TARDE

"Ou seja, tudo que a gente pensou realmente foi de fato para virar um festival e acaba com os shows de Timbalada e Psirico. É imensa a nossa alegria", finalizou.