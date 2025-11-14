NO BATENTE
Treino do Bahia: Lateral e zagueiro evoluem em recuperações físicas
Elenco do Esquadrão trabalhou na manhã desta sexta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo
Por João Grassi
O treino do Bahia realizado na manhã desta sexta-feira, 14, o terceiro da semana, no CT Evaristo de Macedo, foi marcado pela evolução na recuperação física de dois jogadores que sofreram lesões: Gabriel Xavier e Gilberto.
O lateral-direito treinou parcialmente com o restante do grupo, enquanto o zagueiro iniciou a transição física e técnica. Por outro lado, o atacante Mateo Sanabria deu sequência ao tratamento da lesão no ligamento cruzado posterior (LCP). O argentino ficará afastado por longo período.
Treino desta sexta
O treinamento desta sexta foi dividido em três etapas. No campo 2, o elenco tricolor iniciou o dia de trabalhos com uma atividade de passe.
No segundo momento, separados em dois times, os atletas foram orientados em um treinamento de enfrentamento, em duplas, e transição em superioridade numérica. Na terceira fase, o treinador Rogério Ceni liderou um treino tático.
Leia Também:
Próximo compromisso
O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 20, às 18h, contra o Fortaleza. O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes