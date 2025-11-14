Menu
HOME > ESPORTES
NO BATENTE

Treino do Bahia: Lateral e zagueiro evoluem em recuperações físicas

Elenco do Esquadrão trabalhou na manhã desta sexta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo

João Grassi

Por João Grassi

14/11/2025 - 13:47 h
Gilberto, lateral-direito do Bahia
Gilberto, lateral-direito do Bahia -

O treino do Bahia realizado na manhã desta sexta-feira, 14, o terceiro da semana, no CT Evaristo de Macedo, foi marcado pela evolução na recuperação física de dois jogadores que sofreram lesões: Gabriel Xavier e Gilberto.

O lateral-direito treinou parcialmente com o restante do grupo, enquanto o zagueiro iniciou a transição física e técnica. Por outro lado, o atacante Mateo Sanabria deu sequência ao tratamento da lesão no ligamento cruzado posterior (LCP). O argentino ficará afastado por longo período.

Treino desta sexta

O treinamento desta sexta foi dividido em três etapas. No campo 2, o elenco tricolor iniciou o dia de trabalhos com uma atividade de passe.

No segundo momento, separados em dois times, os atletas foram orientados em um treinamento de enfrentamento, em duplas, e transição em superioridade numérica. Na terceira fase, o treinador Rogério Ceni liderou um treino tático.

Leia Também:

Sem mais ida e volta na semi e na final: veja mudanças no Baianão 2026
Santa Cruz aposta em ex-vice-presidente do Bahia para ser CEO em 2026
Bahia: atacante treina normalmente e vira opção para Rogério Ceni

Próximo compromisso

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 20, às 18h, contra o Fortaleza. O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Tags:

campeonato brasileiro Departamento médico EC Bahia recuperação treino

x