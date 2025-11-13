Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Santa Cruz aposta em ex-vice-presidente do Bahia para ser CEO em 2026

Dirigente também atuou como diretor executivo no Esquadrão de Aço

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/11/2025 - 20:09 h
Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia
Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia -

O baiano Pedro Henriques, ex-vice-presidente e diretor executivo do Bahia, seguirá como CEO do Santa Cruz até o final de 2026. O dirigente acertou a renovação contratual com o Tricolor nesta quinta-feira, 13, e continuará gerindo a equipe recém promovida à Série C do Brasileirão.

Advogado formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pedro Henriques chegou em maio deste ano no Arruda e foi fundamental na transição para o formato da SAF do clube, que precisou se adequar ao modelo empresarial no futebol brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Família de ex-Vitória morto em acidente da Chape receberá indenização
Você sabia? Existe outro Bahia no mundo, e ele joga em Honduras
Revolução no VAR: o que muda com o impedimento semiautomático no Brasil

O gestor foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, gerindo ao lado de Marcelo Sant'ana, anunciado como diretor de futebol do Paysandu nesta quinta. Pedro Henriques também atuou como diretor executivo do Tricolor entre fevereiro de 2018 e março de 2020.

Nesse período, colecionou conquistas expressivas com o Esquadrão: tetra-campeão baiano (2015, 2018, 2019 e 2020) e vencedor da Copa do Nordeste em 2017.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x