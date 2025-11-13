Santa Cruz aposta em ex-vice-presidente do Bahia para ser CEO em 2026

Pedro Henriques foi vice-presidente e diretor executivo do Bahia - Foto: Evelyn Victoria/SCFC

O baiano Pedro Henriques, ex-vice-presidente e diretor executivo do Bahia, seguirá como CEO do Santa Cruz até o final de 2026. O dirigente acertou a renovação contratual com o Tricolor nesta quinta-feira, 13, e continuará gerindo a equipe recém promovida à Série C do Brasileirão.

Advogado formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pedro Henriques chegou em maio deste ano no Arruda e foi fundamental na transição para o formato da SAF do clube, que precisou se adequar ao modelo empresarial no futebol brasileiro.

O gestor foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, gerindo ao lado de Marcelo Sant'ana, anunciado como diretor de futebol do Paysandu nesta quinta. Pedro Henriques também atuou como diretor executivo do Tricolor entre fevereiro de 2018 e março de 2020.

Nesse período, colecionou conquistas expressivas com o Esquadrão: tetra-campeão baiano (2015, 2018, 2019 e 2020) e vencedor da Copa do Nordeste em 2017.