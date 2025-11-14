Após sair com dores, diagnóstico de Ruan Pablo é revelado; saiba mais

Ruan Pablo, atacante do Bahia e da Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Nelson Terme | CBF

Ruan Pablo, joia das divisões de base do Bahia, precisou ser substituído com dores na classificação do Brasil sobre o Paraguai nesta sexta-feira, 14, na Copa do Mundo Sub-17. O atacante, no entanto, não é motivo de preocupação.

Apesar de ter saído de campo chorando aos 43 minutos do segundo tempo, Ruan Pablo não teve lesão detectada. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias, confirmada pelo Portal A TARDE.

Titular na equipe do técnico Dudu Patetuci, o Pivete de Aço será reavaliado neste sábado, 15. O camisa 7 acumula dois gols no Mundial disputado no Catar, sendo um dos destaques da competição.

Próximo compromisso

Ruan Pablo deve atuar normalmente na próxima partida da Seleção Brasileira Sub-17, que encara a França pelas oitavas de final da Copa Mundo. O jogo será realizado na próxima terça, 18, no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha.