PIVETE DE AÇO
Após sair com dores, diagnóstico de Ruan Pablo é revelado; saiba mais
Joia do Bahia defende a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17
Por João Grassi
Ruan Pablo, joia das divisões de base do Bahia, precisou ser substituído com dores na classificação do Brasil sobre o Paraguai nesta sexta-feira, 14, na Copa do Mundo Sub-17. O atacante, no entanto, não é motivo de preocupação.
Apesar de ter saído de campo chorando aos 43 minutos do segundo tempo, Ruan Pablo não teve lesão detectada. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias, confirmada pelo Portal A TARDE.
Titular na equipe do técnico Dudu Patetuci, o Pivete de Aço será reavaliado neste sábado, 15. O camisa 7 acumula dois gols no Mundial disputado no Catar, sendo um dos destaques da competição.
Próximo compromisso
Ruan Pablo deve atuar normalmente na próxima partida da Seleção Brasileira Sub-17, que encara a França pelas oitavas de final da Copa Mundo. O jogo será realizado na próxima terça, 18, no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha.
