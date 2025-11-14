Ruan Pablo sente e sai chorando em classificação da Seleção Sub-17

Ruan Pablo foi substituído com dores e saiu chorando - Foto: Reprodução | YouTube/Cazé TV

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. Nesta tarde de sexta-feira, 14, a Seleção empatou por 0 a 0 com o Paraguai pela fase de 16 avos de final, e avançou na disputa de pênaltis. Joias do Bahia, Dell e Ruan Pablo foram titulares, mas tiveram que ser substituídos de maneira forçada.

Logo aos oito minutos, o zagueiro Vitão foi expulso e Dell acabou sacrificado. O técnico Dudu Patetuci optou por substituir o centroavante tricolor para recompor a linha defensiva. A partida foi realizada no campo 9 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

Ruan Pablo, por outro lado, atuou em boa parte do jogo e chegou a fazer um gol anulado pelo VAR por impedimento, mas sentiu uma lesão e deixou ao campo aos 43 minutos do segundo tempo.

Força, Ruan Pablo! Destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, Ruan Pablo, atacante do Bahia, saiu de campo chorando após sentir dores na região do quadril. Ruan estava sendo o melhor jogador do Brasil na partida contra o Paraguai e chegou a marcar… #comoesquadrão pic.twitter.com/7ieph0ZIKT — ecbahia.com (@ecbahiapontocom) November 14, 2025

Nas penalidades, o Brasil venceu pelo placar de 5 a 4. Tiaguinho, Zé Lucas, Kayke, Pietro Tavares e Luis Pacheco converteram suas cobranças. O goleiro João Pedro brilhou e defendeu três batidas paraguaias. Também da base do Bahia, o arqueiro Arthur Jampa ficou no banco de reservas.

Escalação

A Seleção Brasileira atuou com: João Pedro; Angelo (Luis Pacheco), Luis Eduardo, Vitão e Derick (Arthur Ryan); Zé Lucas e Tiaguinho; Ruan Pablo (Pietro Tavares); Felipe Morais (Vinícius Rocha) e Kayke; Dell (Luccas Ramon).

Próximo adversário

Classificada, a Seleção encara a França nas oitavas. O confronto será realizado na próxima terça-feira, 18, novamente no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha.