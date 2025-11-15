Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Ancelotti se derrete por craque e o projeta como estrela da Seleção

Brasil venceu Senegal por 2 a 0 neste sábado, 13, em Londroes

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/11/2025 - 17:19 h
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil

A Seleção Brasileira fechou a tarde deste sábado com uma exibição convincente no Emirates Stadium, com o 2 a 0 sobre Senegal. Depois da partida, o italiano Carlo Ancelotti não escondeu a satisfação com a vitória e destacou um jogo "bonito" da Canarinha.

“Foi um jogo muito bonito. Com sacrifício e concentração a nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrado defensivamente e todos os jogadores trabalharam muito bem. Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença”, avaliou o italiano.

Quem saiu de Londres ainda mais valorizado foi Estêvão, que vive fase iluminada com Ancelotti e voltou a ser destaque. O técnico, aliás, não economizou nos elogios ao jovem e destacou que o Brasil tem um "futuro garantido" com o atacante.

“É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido.”, ressaltou.

Leia Também:

Torcida lota CT e Bahia vence jogo-treino de olho no Fortaleza
Everton Ribeiro destaca conexão com o Bahia e detalha futuro no clube
Vitória marca evento para apresentação da Arena Barradão; saiba mais

Com o resultado, Ancelotti chega à quarta vitória em sete jogos no comando da Seleção, somando bons momentos contra Senegal, Chile, Coreia do Sul e Paraguai. O Brasil ainda teve empate com o Equador e derrotas para Bolívia e Japão. O último compromisso do ano será na próxima terça-feira, 18, diante da Tunísia, às 16h30, em Lille, na França.

