HOME > ESPORTES
VITÓRIA!

Com Juba no banco, Brasil vence Senegal e indica evolução para a Copa

Estêvão e Casemiro marcaram os gols em atuação animadora da Seleção Brasileira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/11/2025 - 15:04 h | Atualizada em 15/11/2025 - 15:19
Brasil venceu o penúltimo jogo do ano

A Seleção Brasileira levou a sério um simples amistoso e, em atuação animadora de olho na Copa do Mundo de 2026, venceu Senegal por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres — abrindo a última data Fifa do ano com vitória.

Com Luciano Juba, do Bahia, no banco de reservas, o Brasil fez um primeiro tempo exemplar, fez gols com Estêvão e Casemiro, e, apesar do crescimento dos senegaleses na etapa final, conseguiu garantir o resultado positivo sem tomar gols.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti entra em campo pela última vez em 2025 na próxima terça-feira, 18, contra a Tunísia, às 16h30, na Decathlon Arena, em Lille, na França.

O JOGO

O resultado foi construído durante a primeira etapa. A defesa quase não deu espaços e, nas chances que Senegal criou, Ederson e os zagueiros responderam muito bem.

No meio, Casemiro e Bruno Guimarães souberam acelerar as jogadas e comandar o ritmo, enquanto o quarteto da frente funcionou com intensidade. Estêvão fez o gol que abriu o placar e Casemiro ampliou, coroando uma ótima atuação em Londres.

Com o segundo tempo mais equilibrado, com poucas oportunidades de gols, o Brasil optou por quebrar o ritmo do jogo. Apesar do crescimento da seleção senegalesa, nenhuma oportunidade clara foi criada com Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga, protagonizando boas atuações.

Escalações de Brasil e Senegal

Brasil: Ederson; Alex Sandro (Caio Henrique), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Éder Militão; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha (João Pedro); Estêvão (Luiz Henrique), Vini Jr. (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti

Senegal: Édouard Mendy; Koulibaly, Gueye, Sadio Mané e Ndiaye; Jakobs, Pape Sarr (Nikolas Jackson) e Ismaila; Niakhate, Antoine Mendy e Pape Gueye. Técnico: Pape Thiaw

Ver todas

x