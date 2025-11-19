Menu
ELIMINATÓRIAS

Vaga inédita e retornos: três seleções carimbam presença na Copa do Mundo

Seleções conquistam classificação decisiva na última rodada das Eliminatórias da Concacaf

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/11/2025 - 6:41 h
Curaçao conquista vaga inédita na Copa do Mundo, enquanto Panamá e Haiti retornam após longa ausência
Curaçao conquista vaga inédita na Copa do Mundo, enquanto Panamá e Haiti retornam após longa ausência

A última rodada das Eliminatórias da Concacaf reservou gratas surpresas nesta terça-feira, 18.

Além das classificações de Panamá e Haiti — que retornam à Copa do Mundo após oito e 52 anos, respectivamente — quem também assegurou uma vaga foi Curaçao, de forma inédita.

No Grupo A, Panamá e Suriname chegaram à rodada final empatados com nove pontos, indicando que a vaga poderia ser decidida nos critérios de desempate. No entanto, o equilíbrio não se manteve. O Panamá goleou El Salvador por 3 a 0 e contou com a derrota do Suriname para a Guatemala, por 3 a 1, para assumir a liderança e garantir presença na Copa do Mundo.

Leia Também:

Cinco seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026 em dia de goleadas
Brasil perde pênalti e encerra Data Fifa empatando com a Tunísia
Após elogios de Ancelotti, Luciano Juba não entra em campo pelo Brasil

No Grupo B ocorreu a principal história da noite. O empate sem gols no confronto direto com a Jamaica foi suficiente para confirmar a classificação inédita de Curaçao. A seleção terminou com 12 pontos, contra 11 dos jamaicanos, que disputarão a repescagem.

Já no Grupo C, o Haiti selou seu retorno à Copa após 52 anos ao vencer a Nicarágua por 2 a 0, fechando a fase na liderança com 11 pontos. Honduras ainda disputava a vaga, mas ficou com nove pontos após empatar sem gols com a Costa Rica.

Na Concacaf sonho de disputar o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026 segue vivo para Suriname e Jamaica, que agora se preparam para a repescagem.

x