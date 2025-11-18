AMISTOSO
Brasil perde pênalti e encerra Data Fifa empatando com a Tunísia
Seleção Brasileira ficou apenas no 1 a 1 com a seleção africana
Por João Grassi
Está encerrada mais uma Data Fifa. Em seu último compromisso na temporada 2025, a Seleção Brasileira apenas empatou com a Tunísia por 1 a 1, nesta tarde de terça-feira, 18. A partida foi realizada na Decathlon Arena, na cidade de Lille, na França.
Quem saiu na frente foi a Tunísia, que marcou aos 23 minutos do primeiro tempo com o atacante Hazem Mastouri. Após recomendação do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Brasil aos 44 minutos, convertido por Estêvão, que deixou tudo igual.
Aos 33 minutos da segunda etapa, a Amarelinha teve a chance da virada em uma segunda penalidade. Dessa vez, o meio-campista Lucas Paquetá foi para a batida e mandou para fora. No último lance do confronto, Estêvão ainda finalizou uma bola na trave em jogada individual.
Jogador do Bahia e estreante em convocações, Luciano Juba ficou novamente no banco de reservas. O lateral-esquerdo não foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti em ambos os amistosos desta semana.
Leia Também:
Ficha Técnica
Brasil 1x1 Tunísia
Data: 18/11/2025
Horário: 16h30 (de Brasília)
Local: Decathlon Arena, em Lille, na França
Árbitro: Jerôme Brisard (FRA)
Assistentes: Alexis Auger (FRA) e Erwan Finjean (FRA)
VAR: Alexandre Castro (FRA)
Gols: Mastouri aos 23'1T (Tunísia) / Estêvão aos 44'1T (Brasil)
Transmissão: Sportv, TV Globo e GE TV
Cartões amarelos: Wesley (Brasil) / Abdi (Tunísia)
Brasil: Bento; Wesley (Danilo), Marquinhos, Éder Militão (Fabrício Bruno) e Caio Henrique; Bruno Guimarães (Lucas Paquetá), Casemiro (Fabinho), Estêvão e Rodrygo (Luiz Henrique); Vini Júnior e Matheus Cunha (Vitor Roque). Técnico: Carlo Ancelotti
Tunísia: Dahmen; Valery, Meriah, Bronn, Talbi e Abdi (Ben Ouanes); Hannibal Mejbri (Chaouat), Skhiri e Sassi; Mastouri (Gharbi) e Saad (Achouri). Técnico: Sami Trabelsi
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes