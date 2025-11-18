Brasil perde pênalti e encerra Data Fifa empatando com a Tunísia

Ali Abdy e Casemiro em disputa de bola no amistoso entre Brasil e Tunísia - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Está encerrada mais uma Data Fifa. Em seu último compromisso na temporada 2025, a Seleção Brasileira apenas empatou com a Tunísia por 1 a 1, nesta tarde de terça-feira, 18. A partida foi realizada na Decathlon Arena, na cidade de Lille, na França.

Quem saiu na frente foi a Tunísia, que marcou aos 23 minutos do primeiro tempo com o atacante Hazem Mastouri. Após recomendação do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Brasil aos 44 minutos, convertido por Estêvão, que deixou tudo igual.

Aos 33 minutos da segunda etapa, a Amarelinha teve a chance da virada em uma segunda penalidade. Dessa vez, o meio-campista Lucas Paquetá foi para a batida e mandou para fora. No último lance do confronto, Estêvão ainda finalizou uma bola na trave em jogada individual.

Jogador do Bahia e estreante em convocações, Luciano Juba ficou novamente no banco de reservas. O lateral-esquerdo não foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti em ambos os amistosos desta semana.

Estêvão marcou o gol brasileiro no amistoso com a Tunísia | Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Ficha Técnica

Brasil 1x1 Tunísia

Data: 18/11/2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Decathlon Arena, em Lille, na França

Árbitro: Jerôme Brisard (FRA)

Assistentes: Alexis Auger (FRA) e Erwan Finjean (FRA)

VAR: Alexandre Castro (FRA)

Gols: Mastouri aos 23'1T (Tunísia) / Estêvão aos 44'1T (Brasil)

Transmissão: Sportv, TV Globo e GE TV

Cartões amarelos: Wesley (Brasil) / Abdi (Tunísia)

Brasil: Bento; Wesley (Danilo), Marquinhos, Éder Militão (Fabrício Bruno) e Caio Henrique; Bruno Guimarães (Lucas Paquetá), Casemiro (Fabinho), Estêvão e Rodrygo (Luiz Henrique); Vini Júnior e Matheus Cunha (Vitor Roque). Técnico: Carlo Ancelotti

Tunísia: Dahmen; Valery, Meriah, Bronn, Talbi e Abdi (Ben Ouanes); Hannibal Mejbri (Chaouat), Skhiri e Sassi; Mastouri (Gharbi) e Saad (Achouri). Técnico: Sami Trabelsi