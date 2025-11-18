Menu
NÃO FOI DESSA VEZ

Após elogios de Ancelotti, Luciano Juba não entra em campo pelo Brasil

Lateral-esquerdo representou o Bahia na convocação da Seleção nesta Data Fifa

João Grassi

Por João Grassi

18/11/2025 - 18:15 h | Atualizada em 18/11/2025 - 18:32
Luciano Juba em treino da Seleção
Luciano Juba em treino da Seleção -

Não foi dessa vez. Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, Luciano Juba não foi utilizado nesta Data Fifa de novembro. O lateral-esquerdo é um dos destaques do Bahia na temporada 2025.

À disposição do técnico Carlo Ancelotti nos amistosos contra Senegal, no último sábado, 15, e diante da Tunísia, nesta terça-feira, 18, Juba ficou no banco de reservas e viu Alex Sandro e Caio Henrique serem acionados na posição.

Vale lembrar que Ancelotti chegou a elogiar individualmente o defensor tricolor. O treinador italiano enalteceu o desempenho de Juba nos treinamentos e ainda afirmou que ele tinha chances de aparecer na lista final para a Copa do Mundo.

"Luciano tem ido muito bem no treinamento. Mostrou todas as suas qualidades, estamos muito contentes com ele, porque é sério, profissional, mostra a qualidade que tem. É um jogador muito bom com bola, muito bom", disse.

"Muito inteligente no posicionamento no campo, terá oportunidade para jogar amanhã e também para estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele", projetou.

Juba quer usar a experiência na Seleção Brasileira para ajudar o Bahia

De volta para o Bahia

Agora, Luciano Juba retorna para Salvador e deve voltar a atuar já nesta quinta-feira, 20, às 18h, quando o Bahia enfrenta o Fortaleza. A partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão será disputada na Arena Fonte Nova.

x