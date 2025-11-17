ESQUADRÃO NA COPA?
Ancelotti revela se Luciano Juba pode ser convocado para Copa do Mundo
O técnico elogiou o lateral-esquerdo em coletiva antes do segundo amistoso da Data Fifa
Por Marina Branco
Depois de ver Jean Lucas entrar em campo com a camisa da Seleção Brasileira, o torcedor tricolor quer mais - e o próprio Ancelotti já tem comentado as chances de Luciano Juba não somente em campo pela Seleção, mas sim defendendo o Brasil na Copa do Mundo.
Durante a coletiva concedida nesta segunda-feira, 18, em Lille, na França, Carlo Ancelotti voltou a chamar atenção para o desempenho de Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia que foi convocado para a Seleção Brasileira. O treinador elogiou muito a evolução do jogador nos treinos e destacou que a comissão técnica está satisfeita com o que viu até agora.
Ancelotti afirmou que Juba vem aproveitando bem cada sessão de treinamento, demonstrando seriedade e profissionalismo, além das qualidades técnicas que chamaram a atenção da equipe nacional.
"Luciano tem ido muito bem no treinamento. Mostrou todas as suas qualidades, estamos muito contentes com ele, porque é sério, profissional, mostra a qualidade que tem. É um jogador muito bom com bola, muito bom", disse.
Segundo o italiano, o lateral tem mostrado segurança com a bola nos pés e características que agradam ao modelo da Seleção. Ele reforçou que a convocação foi justificada pelo que o atleta já vinha apresentando e pelo que confirmou desde que se juntou ao grupo.
"Muito inteligente no posicionamento no campo, terá oportunidade para jogar amanhã e também para estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele", projetou.
O técnico também abriu a possibilidade de que Juba faça sua estreia com a camisa do Brasil no amistoso desta terça-feira, 18, contra a Tunísia, e chegou a mencionar que o jogador pode brigar por um espaço no grupo que será levado à Copa do Mundo de 2026.
Para Ancelotti, o baiano tem boa leitura de posicionamento e reúne atributos que podem colocá-lo na disputa pelas vagas da lateral.
A partida contra a Tunísia, marcada para as 16h30, na Decathlon Arena, encerra o calendário da Seleção em 2025. O Brasil volta a entrar em campo apenas em março de 2026, quando enfrentará França e Croácia em amistosos nos Estados Unidos, compromissos que também fazem parte da preparação para o Mundial.
