Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESQUADRÃO NA COPA?

Ancelotti revela se Luciano Juba pode ser convocado para Copa do Mundo

O técnico elogiou o lateral-esquerdo em coletiva antes do segundo amistoso da Data Fifa

Marina Branco

Por Marina Branco

17/11/2025 - 12:19 h
Luciano Juba pela Seleção Brasileira
Luciano Juba pela Seleção Brasileira -

Depois de ver Jean Lucas entrar em campo com a camisa da Seleção Brasileira, o torcedor tricolor quer mais - e o próprio Ancelotti já tem comentado as chances de Luciano Juba não somente em campo pela Seleção, mas sim defendendo o Brasil na Copa do Mundo.

Durante a coletiva concedida nesta segunda-feira, 18, em Lille, na França, Carlo Ancelotti voltou a chamar atenção para o desempenho de Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia que foi convocado para a Seleção Brasileira. O treinador elogiou muito a evolução do jogador nos treinos e destacou que a comissão técnica está satisfeita com o que viu até agora.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Com Juba no banco, Brasil vence Senegal e indica evolução para a Copa
Fim do mistério! Saiba se Luciano Juba entrará em campo contra Senegal
Juba ganha carona especial para reforçar o Bahia após Data Fifa; veja

Ancelotti afirmou que Juba vem aproveitando bem cada sessão de treinamento, demonstrando seriedade e profissionalismo, além das qualidades técnicas que chamaram a atenção da equipe nacional.

"Luciano tem ido muito bem no treinamento. Mostrou todas as suas qualidades, estamos muito contentes com ele, porque é sério, profissional, mostra a qualidade que tem. É um jogador muito bom com bola, muito bom", disse.

Segundo o italiano, o lateral tem mostrado segurança com a bola nos pés e características que agradam ao modelo da Seleção. Ele reforçou que a convocação foi justificada pelo que o atleta já vinha apresentando e pelo que confirmou desde que se juntou ao grupo.

"Muito inteligente no posicionamento no campo, terá oportunidade para jogar amanhã e também para estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele", projetou.

O técnico também abriu a possibilidade de que Juba faça sua estreia com a camisa do Brasil no amistoso desta terça-feira, 18, contra a Tunísia, e chegou a mencionar que o jogador pode brigar por um espaço no grupo que será levado à Copa do Mundo de 2026.

Para Ancelotti, o baiano tem boa leitura de posicionamento e reúne atributos que podem colocá-lo na disputa pelas vagas da lateral.

A partida contra a Tunísia, marcada para as 16h30, na Decathlon Arena, encerra o calendário da Seleção em 2025. O Brasil volta a entrar em campo apenas em março de 2026, quando enfrentará França e Croácia em amistosos nos Estados Unidos, compromissos que também fazem parte da preparação para o Mundial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ancelotti Luciano Juba seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Juba pela Seleção Brasileira
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Luciano Juba pela Seleção Brasileira
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Luciano Juba pela Seleção Brasileira
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Luciano Juba pela Seleção Brasileira
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x