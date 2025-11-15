FUTEBOL
Fim do mistério! Saiba se Luciano Juba entrará em campo contra Senegal
Brasil e Senegal duelam neste sábado, 15, em Londres
Por Redação
A partida entre Brasil e Senegal, que acontece neste sábado, 15, em Londres, é um duelo que estava sendo bastante aguardado especialmente pelos torcedores do Bahia, uma vez que o Esquadrão conta com um representante na equipe comandada por Carlo Ancelotti: o lateral-esquerdo Luciano Juba.
Havia a expectativa para que o atleta fizesse parte dos 11 titulares que entraram em campo no Emirates Stadium, na capital da Inglaterra. No entanto, o jogador iniciou a partida no banco de reservas.
Caso seja escolhido pelo técnico italiano para disputar a partida contra os africanos, Luciano Juba usará a camisa 24.
