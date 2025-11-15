Menu
FUTEBOL

Fim do mistério! Saiba se Luciano Juba entrará em campo contra Senegal

Brasil e Senegal duelam neste sábado, 15, em Londres

Redação

Por Redação

15/11/2025 - 13:20 h | Atualizada em 15/11/2025 - 13:37
Luciano Juba é lateral do Bahia e foi convocado pela Seleção Brasileira
Luciano Juba é lateral do Bahia e foi convocado pela Seleção Brasileira

A partida entre Brasil e Senegal, que acontece neste sábado, 15, em Londres, é um duelo que estava sendo bastante aguardado especialmente pelos torcedores do Bahia, uma vez que o Esquadrão conta com um representante na equipe comandada por Carlo Ancelotti: o lateral-esquerdo Luciano Juba.

Havia a expectativa para que o atleta fizesse parte dos 11 titulares que entraram em campo no Emirates Stadium, na capital da Inglaterra. No entanto, o jogador iniciou a partida no banco de reservas.

Caso seja escolhido pelo técnico italiano para disputar a partida contra os africanos, Luciano Juba usará a camisa 24.

