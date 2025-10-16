ESPORTES
Seleção Brasileira faz últimos amistosos contra Senegal e Tunísia
Partidas contra equipes africanas encerram a temporada de jogos em 2025
Por Redação
A Seleção Brasileira ainda entra em campo no ano de 2025 para jogar dois amistosos no mês de novembro. No feriado de 15 de novembro (Proclamação da República) vai enfrentar a equipe do Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).
Na sequência vai jogar contra a Tunísia no dia 18 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
A escolha dos adversários faz parte do planejamento do Departamento de Seleções e da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti de medir forças contra seleções africanas antes da Copa do Mundo de 2026.
Após o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil enfrentou em outubro duas equipes asiáticas: Coreia do Sul e Japão. Em março de 2026, o objetivo é que os rivais sejam europeus.
