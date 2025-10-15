LISTA ATUALIZADA
Copa do Mundo 2026: veja todas as seleções já classificadas
Competição será a maior da história, com 48 seleções e três sedes
A Copa do Mundo de 2026 será marcada por uma série de novidades que prometem fazer história no futebol mundial. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, ampliando o número de participantes em 16 equipes em relação à edição anterior.
O trio de países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — também representa um marco inédito na história das Copas. As três nações já estão classificadas automaticamente para o Mundial, que promete ser o mais extenso e diverso da história da competição.
A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, com a presença da seleção mexicana. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, no moderno MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Veja todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026:
- Canadá (país sede)
- EUA (país sede)
- México (país sede)
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Catar
- Inglaterra
- Senegal
- Costa do Marfim
- Arábia Saudita
