Copa do Mundo 2026: veja todas as seleções já classificadas

Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução / Adidas

A Copa do Mundo de 2026 será marcada por uma série de novidades que prometem fazer história no futebol mundial. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, ampliando o número de participantes em 16 equipes em relação à edição anterior.

O trio de países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — também representa um marco inédito na história das Copas. As três nações já estão classificadas automaticamente para o Mundial, que promete ser o mais extenso e diverso da história da competição.

A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, com a presença da seleção mexicana. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, no moderno MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Veja todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026: