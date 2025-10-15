Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA ATUALIZADA

Copa do Mundo 2026: veja todas as seleções já classificadas

Competição será a maior da história, com 48 seleções e três sedes

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 7:46 h
Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026 -

A Copa do Mundo de 2026 será marcada por uma série de novidades que prometem fazer história no futebol mundial. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, ampliando o número de participantes em 16 equipes em relação à edição anterior.

O trio de países-sede — Canadá, México e Estados Unidos — também representa um marco inédito na história das Copas. As três nações já estão classificadas automaticamente para o Mundial, que promete ser o mais extenso e diverso da história da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após agressão e demissão, ex-Bahia é anunciado como ídolo no Nordeste
Da depressão à euforia: a montanha-russa da Seleção Brasileira
Rei do acesso, ex-Bahia revoluciona clube da Série B e sonha com a elite

A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, com a presença da seleção mexicana. Já a grande final será disputada no dia 19 de julho, no moderno MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Veja todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

  • Canadá (país sede)
  • EUA (país sede)
  • México (país sede)
  • Argentina
  • Irã
  • Japão
  • Nova Zelândia
  • Uzbequistão
  • Jordânia
  • Coreia do Sul
  • Austrália
  • Brasil
  • Equador
  • Uruguai
  • Colômbia
  • Paraguai
  • Marrocos
  • Tunísia
  • Egito
  • Argélia
  • Gana
  • Cabo Verde
  • África do Sul
  • Catar
  • Inglaterra
  • Senegal
  • Costa do Marfim
  • Arábia Saudita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Copa do Mundo 2026 FIFA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x