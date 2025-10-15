Top 10 do Ba-Vi: veja os jogadores com as melhores estatísticas

Bahia e Vitória em campo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O clima de clássico já tomou conta de Salvador. Às vésperas do confronto entre Bahia e Vitória, que se enfrentam nesta quinta-feira, 16, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, as duas torcidas já estão discutindo quem deve ou não ser escalado para o grande jogo - e os números podem ajudar.

Em cada lado do confronto, destaques diferentes aparecem entre os cinco jogadores mais bem avaliados em estatística. Por meio de cálculos de desempenho nas partidas em que entraram em campo, o Top 10 do Ba-Vi pode ser um gostinho da escalação montada para um clássico tão importante - e o último da temporada.

Segurança de Arcanjo e brilho de Erick

No lado rubro-negro, quem lidera o ranking é o goleiro Lucas Arcanjo, com média 7,10, sendo um dos grandes destaques da equipe mesmo em meio à luta contra o rebaixamento. Sua regularidade tem garantido pontos importantes ao Leão, especialmente em partidas fora de casa.

Logo atrás aparece Erick, com 7,05, principal válvula de escape ofensiva e responsável por gols e assistências decisivas. A solidez defensiva vem de Edu (6,99) e do capitão Lucas Halter (6,93) - este último, porém, suspenso para o clássico após expulsão contra o Vasco.

Fechando o top 5, aparece Renato Kayzer (6,92), atacante que, mesmo oscilando, tem sido peça importante na referência de área e, principalmente, no emocional do Vitória e da conexão com a torcida.

Equilíbrio e protagonismo coletivo

Do outro lado, o Bahia chega ao clássico com jogadores em alta e números que refletem uma campanha mais estável. O líder tricolor é Luciano Juba, com média 7,24, mostrando sua importância tanto ofensiva quanto defensiva. Logo atrás, Erick Pulga, com 7,23, confirma sua ascensão "fantástica" desde a chegada ao Esquadrão.

A defesa também aparece bem representada com Gilberto (7,09), e o meio, com o capitão Everton Ribeiro (7,07), também de fora da partida por estar em recuperação após a operação do câncer de tireoide.

Fechando a lista, a posição que começa a lista do Leão da Barra, com o goleiro Ronaldo (7,06) reforçando o gol tricolor com atuações sólidas e defesas importantes.

Último Ba-Vi do ano

Os números revelam justamente o que se espera de um clássico equilibrado: de um lado, o Vitória apostando na garra e no protagonismo individual de Arcanjo e Erick. Do outro, o Bahia com uma base técnica e mais regular.

Enquanto o Tricolor busca voltar ao G-4, o Rubro-Negro precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, sendo o confronto essencial na campanha de ambos. No campo das estatísticas, o Bahia leva pequena vantagem nas notas médias - mas o Ba-Vi é, como sempre, um jogo à parte, e tudo pode acontecer.

Notas do SofaScore