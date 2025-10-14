Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASA CHEIA!

Vitória confirma parcial de 25 mil torcedores no clássico Ba-Vi

Leão recebe o rival Bahia nesta quinta-feira, 16, no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

14/10/2025 - 18:02 h
Arquibancada do Barradão cheia
Arquibancada do Barradão cheia -

Em uma semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória fará o último clássico contra o Bahia na temporada 2025. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 25 mil pessoas estão confirmadas no Ba-Vi, marcado para esta quinta-feira.

Em postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta terça, 14. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 22h30.

Além disso, a Bet7K, patrocinadora máster do clube, lançou uma promoção para adquirir ingressos através do depósito de R$ 30,00 em jogos elegíveis da casa de apostas. As entradas são limitadas com a quantidade de uma para cada CPF.

Leia Também:

Vitória anuncia treino aberto para torcida na véspera do Ba-Vi
Confira operação especial do metrô para o clássico Ba-Vi
Vitória é eliminado pelo Fortaleza e se despede da Copa Atlântico
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Clássico Ba-Vi

O Vitória recebe o Bahia no Barradão nesta quinta-feira, 16, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tenta emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder para o rival como mandante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi campeonato brasileiro ec vitória ingressos torcida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão cheia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Arquibancada do Barradão cheia
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x