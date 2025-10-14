Menu
ESPORTES
Vitória anuncia treino aberto para torcida na véspera do Ba-Vi

Portões do CT Manoel Pontes Tanajura estarão abertos na quarta-feira, 15

João Grassi

Por João Grassi

14/10/2025 - 15:39 h | Atualizada em 14/10/2025 - 15:51
Renzo López e Aitor Cantalapiedra durante treino
Renzo López e Aitor Cantalapiedra durante treino -

Em preparação para o último clássico Ba-Vi da temporada, o Vitória vai abrir o treinamento que será realizado na quarta-feira, 15, véspera do jogo. A informação foi divulgada pelo clube.

O último tabalho do Leão da Barra para o Ba-Vi está marcado para 16h, mas os portões do CT Manoel Pontes Tanajura estarão abertos para a torcida desde 15h30.

O elenco rubro-negro se apresenta por volta das 14h30 na quarta. Na sequência, os jogadores iniciam as atividades de pré-treino, como exercícios na sala de musculação, antes do treino no campo.

Leia Também:

Confira operação especial do metrô para o clássico Ba-Vi
Vitória é eliminado pelo Fortaleza e se despede da Copa Atlântico
"Pode haver em um futuro próximo", diz promotor sobre torcida mista

Após o treino aberto, os atletas relacionados para a partida ficam concentrados na Chácara Vidigal Guimarães. Nesta terça, 14, o Vitória também trabalha pela tarde de olho no clássico.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Vitória x Bahia

O clássico Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

