Vitória anuncia treino aberto para torcida na véspera do Ba-Vi

Renzo López e Aitor Cantalapiedra durante treino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em preparação para o último clássico Ba-Vi da temporada, o Vitória vai abrir o treinamento que será realizado na quarta-feira, 15, véspera do jogo. A informação foi divulgada pelo clube.

O último tabalho do Leão da Barra para o Ba-Vi está marcado para 16h, mas os portões do CT Manoel Pontes Tanajura estarão abertos para a torcida desde 15h30.

O elenco rubro-negro se apresenta por volta das 14h30 na quarta. Na sequência, os jogadores iniciam as atividades de pré-treino, como exercícios na sala de musculação, antes do treino no campo.

Após o treino aberto, os atletas relacionados para a partida ficam concentrados na Chácara Vidigal Guimarães. Nesta terça, 14, o Vitória também trabalha pela tarde de olho no clássico.

Vitória x Bahia

O clássico Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.