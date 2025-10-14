"Pode haver em um futuro próximo", diz promotor sobre torcida mista

Torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Mais um Ba-Vi se aproxima, e o Barradão se prepara para receber a torcida do Vitória enquanto rubro-negros e tricolores esperam pelo dia em que a proibição de torcida mista nos estádios terá um fim no clássico baiano. Sem torcedores de ambos os times há sete anos, o confronto é realizado em torcida única desde o "Ba-Vi da Paz" que terminou em WO e muita violência.

Mais de 20 clássicos depois, o Ba-Vi desta quinta-feira, 16, se aproxima, e a Polícia Militar da Bahia vem se preparando. Nesta terça-feira, 14, o BEPE sediou uma reunião de alinhamento com órgãos públicos, torcidas e clubes envolvidos no clássico



Lá, diversos profissionais opinaram sobre a volta da torcida mista e se ela deve acontecer. Entre eles, o promotor de Justiça Hugo Cassiano Sant’Anna, integrante do Ministério Público da Bahia, que avaliou que o formato de torcida única tem se mostrado o mais eficaz na garantia da segurança dos torcedores.

Embora reconheça o valor simbólico e esportivo da presença de ambas as torcidas em um mesmo estádio, o representante do MP ressalta que, no momento, a prioridade continua sendo a integridade física e o bem-estar dos envolvidos, levando para longe o sonho de misturar rubro-negros e tricolores.

"Percebe que há um sentimento de que esse seria o formato ideal. Nós temos a compreensão de que esse também seria o formato ideal, diante da possibilidade de ambas as torcidas poderem ir ao estádio, assistir ao jogo, torcer pelo seu time", afirmou.

Promotor de Justiça Hugo Cassiano Sant’Anna | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

"A gente reconhece a importância, para o esporte, de que você tenha essa pluralidade de torcedores”, opinou.

Segundo o promotor, no entanto, o atual modelo tem sido bem-sucedido do ponto de vista da segurança pública. Ele explica que, desde a implementação da medida, não há registros de ocorrências graves ou confrontos dignos de nota, resultado que reforça a confiança das autoridades na manutenção temporária desse formato.

"O sentimento dos órgãos de segurança e do sistema de justiça é de que o formato de torcida única tem sido muito bem-sucedido. Não tem havido ocorrências graves ou dignas de registro. E essa é a nossa maior preocupação", explicou.

Segurança em primeiro lugar

Muito além da bola rolando, a partida é viabilizada pelos profissionais do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos órgãos municipais que buscam garantir a integridade física do torcedor.

Para isso, há um trabalho coordenado de análise e ao aprimoramento dos protocolos de segurança: "O torcedor consegue adentrar o estádio, assistir ao seu jogo e retornar em segurança. Da mesma forma, as equipes envolvidas não têm registrado ataques a ônibus ou aos profissionais que atuam nesses jogos. Esse é o formato que, no momento, tem se mostrado o mais adequado do ponto de vista da segurança".

Há esperanças no futuro?

Apesar do sucesso do formato atual em termos de segurança, Sant’Anna não descarta a possibilidade de retorno das torcidas mistas no futuro. Segundo ele, o avanço de tecnologias como reconhecimento facial, controle de acesso e monitoramento dos estádios tem construído um “ciclo virtuoso” de segurança, que pode permitir uma reavaliação da política atual.

"A gente percebe que há um movimento no sentido de que pode haver, no futuro próximo, a opção de voltarmos a ter torcida mista nesses jogos. A expertise existe, a tecnologia existe e está sendo cada vez mais bem empregada", afirmou.

Trabalho pela reunião de torcidas

O promotor destacou ainda que as reuniões com o BEP, a Polícia Civil e os órgãos municipais de fiscalização seguem acontecendo de forma contínua, com o objetivo de monitorar e avaliar as condições de segurança nos eventos esportivos.

"Temos reuniões frequentes justamente para acompanhar, debater o tema e, eventualmente, mais para frente, mudarmos a nossa política no sentido de garantir a possibilidade de torcida mista no jogo", garantiu.

"Por enquanto, o formato que tem se mostrado mais exitoso, inclusive em experiências de outros estados, é o da torcida única nesses eventos. A segurança do torcedor é o que nos guia", finalizou.

Ba-Vi

O confronto entre Bahia e Vitória acontece nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.