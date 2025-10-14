Menu
HOME > ESPORTES
FORA

Vitória é eliminado pelo Fortaleza e se despede da Copa Atlântico

Base rubro-negra foi superada pelos cearenses na disputa de pênaltis

João Grassi

Por João Grassi

14/10/2025 - 13:50 h | Atualizada em 14/10/2025 - 14:18
Leãozinho foi superado pelo placar de 4 a 1 na disputa de pênaltis
Mesmo sem perder nenhum jogo, o Vitória está fora da Copa Atlântico Sub-19. O Rubro-Negro se despediu da competição na manhã desta terça-feira, 14, ao ser eliminado pelo Fortaleza na Série Ouro das oitavas de final. O duelo aconteceu no Campo 5 do CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Leãozinho foi superado pelo placar de 4 a 1 na disputa de pênaltis. O gol da Fábrica de Talentos foi feito por Lucas Lohan, enquanto o time cearense marcou com Pedro Henrique.

A equipe comandada pelo técnico Mário Henrique foi escalada com: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Luís Fabiano e Kauan Vitor; Aucélio, Vinicius e Nico Talero; Alejandro Almaraz, Lucas Lohan e Waldemir.

Classificado! Vitória avança para Série Ouro da Copa Atlântico Sub-19
Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico

Com o resultado, o Leãozinho se despede da Copa Atlântico invicto. Foram duas vitórias e dois empates ao todo, apesar da eliminação nas penalidades.

