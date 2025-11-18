Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Cinco seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026 em dia de goleadas

Bélgica, Espanha, Suíça, Áustria e Escócia confirmam presença no Mundial de 2026, com destaque para a volta austríaca após 28 anos

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

18/11/2025 - 19:19 h
Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial
Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial -

A terça-feira, 18 de novembro, marcou um dia decisivo e repleto de emoções nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Em um único dia, nada menos que cinco seleções garantiram suas vagas no próximo Mundial, reforçando o poder da Europa na competição.

As seleções da Bélgica, Espanha, Suíça, Áustria e Escócia confirmaram a classificação, sendo a volta da Áustria após 28 anos um dos destaques. Em contrapartida, as seleções de Turquia e Kosovo, embora lutaram, terão que disputar a repescagem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Goleada e poder de fogo: a força da Bélgica

A Bélgica garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 de forma categórica ao atropelar a modesta seleção de Liechtenstein por 7 a 0 nesta terça-feira, 18, em Liège. Sem grandes dificuldades, os 'Diabos Vermelhos' abriram o placar logo aos 3 minutos com o capitão Hans Vanaken.

O grande destaque da goleada foram os jovens talentos: Jérémy Doku marcou dois gols e Charles De Ketelaere balançou as redes outras duas vezes. Também deixaram suas marcas no placar Brandon Michele e Alexis Saelemaekers, confirmando o poder ofensivo belga no Grupo das Eliminatórias.

O atacante belga número 11, Jeremy Doku, comemora após marcar o terceiro gol de sua equipe
O atacante belga número 11, Jeremy Doku, comemora após marcar o terceiro gol de sua equipe | Foto: NICOLAS TUCAT/AFP

Espanha Termina Invicto Mesmo com Empate

A Espanha garantiu sua 17ª participação na Copa do Mundo de 2026, apesar do empate em 2 a 2 com a Turquia em Sevilha. Os espanhóis, que marcaram com Dani Olmo (4') e Mikel Oyarzabal (62'), tiveram dificuldades em seu último jogo, mas terminaram invictos na liderança do Grupo E das Eliminatórias Europeias.

Já a seleção turca, que marcou com Deniz Gül (42') e Salih Ozcan (54'), terminou em segundo lugar e terá que buscar a vaga na repescagem.

Leia Também:

Saiba datas e horários dos dois últimos jogos da dupla Ba-Vi em 2025
Brasil perde pênalti e encerra Data Fifa empatando com a Tunísia
Após elogios de Ancelotti, Luciano Juba não entra em campo pelo Brasil

Retorno Histórico e Suíça Consolidada

Dois empates nesta terça-feira também confirmaram classificações importantes:

O Fim de um Longo Jejum (Áustria)

A Áustria garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, em Viena. O resultado sela a primeira participação da seleção austríaca no Mundial desde a edição de 1998, na França, quebrando um jejum de 28 anos. O retorno é motivo de grande celebração nacional.

Suíça Garante Consistência (Sexta Vez Seguida)

A Suíça garantiu sua sexta participação consecutiva nas Copas do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Kosovo em Pristina. Após um primeiro tempo equilibrado, os suíços abriram o placar com Ruben Vargas (47'), antes de Florent Muslija empatar (74'). O Kosovo, por sua vez, tentará a classificação através da repescagem.

O meio-campista suíço nº 9, Johan Manzambi, comemora a classificação com torcedores
O meio-campista suíço nº 9, Johan Manzambi, comemora a classificação com torcedores | Foto: ARMEND NIMANI/AFP

Escócia Vence Jogo Emoção e Avança

A Escócia fechou o dia de classificações ao vencer a Dinamarca por 4 a 2 em um jogo emocionante e, assim, também garantiu sua vaga na Copa de 2026. A vitória reafirma a força da seleção escocesa nas Eliminatórias Europeias e sua presença no próximo Mundial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo eliminatórias Futebol seleção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x