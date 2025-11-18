Cinco seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026 em dia de goleadas

Jogadores da Áustria comemoram após vaga no Mundial - Foto: JOE KLAMAR/AFP

A terça-feira, 18 de novembro, marcou um dia decisivo e repleto de emoções nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Em um único dia, nada menos que cinco seleções garantiram suas vagas no próximo Mundial, reforçando o poder da Europa na competição.

As seleções da Bélgica, Espanha, Suíça, Áustria e Escócia confirmaram a classificação, sendo a volta da Áustria após 28 anos um dos destaques. Em contrapartida, as seleções de Turquia e Kosovo, embora lutaram, terão que disputar a repescagem.

Goleada e poder de fogo: a força da Bélgica

A Bélgica garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 de forma categórica ao atropelar a modesta seleção de Liechtenstein por 7 a 0 nesta terça-feira, 18, em Liège. Sem grandes dificuldades, os 'Diabos Vermelhos' abriram o placar logo aos 3 minutos com o capitão Hans Vanaken.

O grande destaque da goleada foram os jovens talentos: Jérémy Doku marcou dois gols e Charles De Ketelaere balançou as redes outras duas vezes. Também deixaram suas marcas no placar Brandon Michele e Alexis Saelemaekers, confirmando o poder ofensivo belga no Grupo das Eliminatórias.

Espanha Termina Invicto Mesmo com Empate

A Espanha garantiu sua 17ª participação na Copa do Mundo de 2026, apesar do empate em 2 a 2 com a Turquia em Sevilha. Os espanhóis, que marcaram com Dani Olmo (4') e Mikel Oyarzabal (62'), tiveram dificuldades em seu último jogo, mas terminaram invictos na liderança do Grupo E das Eliminatórias Europeias.

Já a seleção turca, que marcou com Deniz Gül (42') e Salih Ozcan (54'), terminou em segundo lugar e terá que buscar a vaga na repescagem.

Retorno Histórico e Suíça Consolidada

Dois empates nesta terça-feira também confirmaram classificações importantes:

O Fim de um Longo Jejum (Áustria)

A Áustria garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, em Viena. O resultado sela a primeira participação da seleção austríaca no Mundial desde a edição de 1998, na França, quebrando um jejum de 28 anos. O retorno é motivo de grande celebração nacional.

Suíça Garante Consistência (Sexta Vez Seguida)

A Suíça garantiu sua sexta participação consecutiva nas Copas do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Kosovo em Pristina. Após um primeiro tempo equilibrado, os suíços abriram o placar com Ruben Vargas (47'), antes de Florent Muslija empatar (74'). O Kosovo, por sua vez, tentará a classificação através da repescagem.

Escócia Vence Jogo Emoção e Avança

A Escócia fechou o dia de classificações ao vencer a Dinamarca por 4 a 2 em um jogo emocionante e, assim, também garantiu sua vaga na Copa de 2026. A vitória reafirma a força da seleção escocesa nas Eliminatórias Europeias e sua presença no próximo Mundial.