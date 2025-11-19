Investimento na SAF do Atlético-MG gera investigação sobre PCC

Acionista da SAF do Atlético-MG é preso por suspeita de ligação com PCC - Foto: Divulgação/Atlético-MG

A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira, 17, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master e acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG, no aeroporto de Guarulhos (SP).

Vorcaro é dono de 20,2% da SAF do clube mineiro, por meio do Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP), ficando atrás apenas da família Menin (41,8%) e da Associação do Atlético (25%) entre os maiores acionistas. Entre 2023 e 2024, ele investiu cerca de R$ 300 milhões na aquisição dessas ações.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as investigações, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país em um avião particular, no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura emissão de títulos falsos e crimes financeiros. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo, e sua defesa não foi localizada.

A investigação aponta suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio com possível conexão ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país, conforme revelou o jornalista Rodrigo Capelo.

A apuração sobre a origem dos recursos investidos por Vorcaro na compra das ações do Atlético é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, diferente da operação deflagrada nesta segunda-feira. O clube não é alvo das investigações e informou, em nota, que não tinha conhecimento de irregularidades.

A prisão de Vorcaro ocorreu um dia após o anúncio de um consórcio liderado pelo grupo Fictor Holding Financeira para a compra do Banco Master, negócio que previa um aporte de R$ 3 bilhões e a participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos.

Anteriormente, o Master havia tentado ser vendido ao Banco de Brasília (BRB), mas o negócio foi barrado pelo Banco Central (BC) há cerca de dois meses devido à falta de transparência e pressões políticas, agravando a situação da instituição.

Nesta terça-feira, 18, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores, o que interrompe automaticamente o processo de venda ao consórcio Fictor.

A Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Entre os investigados estão pessoas suspeitas de crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.