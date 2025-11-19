Bahia perde vaga no G-5 do Brasileirão sem entrar em campo

O Bahia saiu do G-5 após a vitória do Botafogo e agora precisa superar o Fortaleza para voltar à zona de classificação direta da Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Sem sequer entrar em campo, o Bahia perdeu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, 18, após a Data Fifa, Botafogo e Sport abriram a 34ª rodada da Série A, e o resultado da partida impactou diretamente a classificação do Esquadrão.

Com a vitória por 3 a 2 — com direito a gol no último minuto —, o Botafogo chegou a 55 pontos e ultrapassou o Bahia, empurrando o Tricolor de Aço para a sexta colocação, com 53 pontos, fora do G-5 que garante vaga direta na Libertadores de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ter sido ultrapassado pelo rival direto, o Bahia ainda atua na rodada e pode reassumir a quinta posição do Brasileirão, mas apenas em caso de triunfo.

Com “força máxima”, a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, diante do Fortaleza, precisando vencer para retornar ao G-5.

Se conquistar os três pontos, o Bahia chegará a 56 pontos — alcançando um feito histórico — e recuperará a quinta colocação da Série A. Já em caso de empate, somaria 54 pontos, número insuficiente para ultrapassar o Botafogo e que ainda pode resultar na perda de posição para o Fluminense ao fim da rodada.

Veja como está a tabela da Série A: