Bahia perde vaga no G-5 do Brasileirão sem entrar em campo
Após ser ultrapassado pelo Botafogo, Bahia enfrenta Fortaleza precisando vencer para voltar ao G-5 da Série A
Por Téo Mazzoni
Sem sequer entrar em campo, o Bahia perdeu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, 18, após a Data Fifa, Botafogo e Sport abriram a 34ª rodada da Série A, e o resultado da partida impactou diretamente a classificação do Esquadrão.
Com a vitória por 3 a 2 — com direito a gol no último minuto —, o Botafogo chegou a 55 pontos e ultrapassou o Bahia, empurrando o Tricolor de Aço para a sexta colocação, com 53 pontos, fora do G-5 que garante vaga direta na Libertadores de 2026.
Apesar de ter sido ultrapassado pelo rival direto, o Bahia ainda atua na rodada e pode reassumir a quinta posição do Brasileirão, mas apenas em caso de triunfo.
Com “força máxima”, a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, diante do Fortaleza, precisando vencer para retornar ao G-5.
Se conquistar os três pontos, o Bahia chegará a 56 pontos — alcançando um feito histórico — e recuperará a quinta colocação da Série A. Já em caso de empate, somaria 54 pontos, número insuficiente para ultrapassar o Botafogo e que ainda pode resultar na perda de posição para o Fluminense ao fim da rodada.
Veja como está a tabela da Série A:
