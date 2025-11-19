Vai ter Ba-Vi! Bahia e Vitória decidem título do Baianão Sub-15

Final do Baianão Sub-15 em 2024 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Vai ter Ba-Vi na decisão! Nesta tarde de quarta-feira, 19, Bahia e Vitória garantiram suas vagas na final do Campeonato Baiano Sub-15 de 2025. Os rivais voltam a decidir o estadual depois de se enfrentarem no ano passado.

Diante do Camaçariense, os Pivetes de Aço passearam e aplicaram duas goleadas: 6 a 0 na ida, realizada no Barradão, e 9 a 0 na volta, no CT Evaristo de Macedo, garantindo um impressionante placar agregado de 15 a 0.

O Leãozinho, por outro lado, eliminou o SSA FC. Após vencer por 1 a 0 na ida, que aconteceu no Estádio de Pituaçu, a Fábrica de Talentos ganhou pela segunda vez no CT Manoel Pontes Tanajura, pelo placar de 3 a 0, fechando um agregado de 4 a 0.

O Tricolor é o atual tricampeão da categoria, tendo conquistado os títulos de 2022, 2023 e 2024, o último deles justamente sobre o rival. O Rubro-Negro, por outro lado, teve sua conquista mais recente na temporada 2021.

Quando serão os clássicos?

As finais estão previstas para os dois próximos sábados, 22 e 29, ainda sem horários definidos. De acordo com o regulamento da competição, esta fase tem que ser disputada apenas em estádios, então a ida deve acontecer no Barradão e a volta na Arena Fonte Nova.