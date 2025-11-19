VAI JOGAR?
Craque do Palmeiras segue como dúvida para enfrentar o Vitória
Atacante será reavaliado após atuar pela seleção e pode desfalcar o Palmeiras
Por Téo Mazzoni
Apesar de estar liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para jogar, a presença do atacante Vitor Roque no duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta.
De acordo com informações da ESPN, o atacante será avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ao longo do dia, a fim de definir suas condições de atuar contra o Leão da Barra, já que esteve em campo por 45 minutos no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira contra a Tunísia, nesta terça-feira, 18.
Vitor Roque desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h, após pegar “carona” no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira — que também trouxe Luciano Juba, do Bahia.
Na décima sétima colocação do Campeonato Brasileiro, apenas a vitória interessa ao Vitória diante do Palmeiras.
Em caso de resultado positivo, o Leão pode deixar a zona de rebaixamento, a depender do desfecho da partida do Santos, adversário direto na luta contra a queda. Atualmente, o rubro-negro baiano soma 35 pontos, enquanto o Peixe tem 36.
