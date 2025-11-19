Craque do Palmeiras segue como dúvida para enfrentar o Vitória

Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar de estar liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para jogar, a presença do atacante Vitor Roque no duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta.

De acordo com informações da ESPN, o atacante será avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ao longo do dia, a fim de definir suas condições de atuar contra o Leão da Barra, já que esteve em campo por 45 minutos no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira contra a Tunísia, nesta terça-feira, 18.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vitor Roque desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h, após pegar “carona” no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira — que também trouxe Luciano Juba, do Bahia.

Luta contra o rebaixamento

Na décima sétima colocação do Campeonato Brasileiro, apenas a vitória interessa ao Vitória diante do Palmeiras.

Em caso de resultado positivo, o Leão pode deixar a zona de rebaixamento, a depender do desfecho da partida do Santos, adversário direto na luta contra a queda. Atualmente, o rubro-negro baiano soma 35 pontos, enquanto o Peixe tem 36.