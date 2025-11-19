Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI JOGAR?

Craque do Palmeiras segue como dúvida para enfrentar o Vitória

Atacante será reavaliado após atuar pela seleção e pode desfalcar o Palmeiras

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/11/2025 - 11:44 h
Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória
Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória -

Apesar de estar liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para jogar, a presença do atacante Vitor Roque no duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta.

De acordo com informações da ESPN, o atacante será avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ao longo do dia, a fim de definir suas condições de atuar contra o Leão da Barra, já que esteve em campo por 45 minutos no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira contra a Tunísia, nesta terça-feira, 18.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vitor Roque desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h, após pegar “carona” no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira — que também trouxe Luciano Juba, do Bahia.

Leia Também:

Preços abusivos de ingressos deixa Jacuipense na mira do MP
Pedro desfalca Flamengo na final da Libertadores; saiba o motivo
Sem minutos na Seleção Brasileira, Juba reforça o Bahia contra o Fortaleza

Luta contra o rebaixamento

Na décima sétima colocação do Campeonato Brasileiro, apenas a vitória interessa ao Vitória diante do Palmeiras.

Em caso de resultado positivo, o Leão pode deixar a zona de rebaixamento, a depender do desfecho da partida do Santos, adversário direto na luta contra a queda. Atualmente, o rubro-negro baiano soma 35 pontos, enquanto o Peixe tem 36.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Palmeiras Vitor Roque vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Avaliação define presença de Vitor Roque diante do Vitória
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x