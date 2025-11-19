Pedro desfalca Flamengo na final da Libertadores; saiba o motivo

O atacante Pedro será desfalque do Flamengo na final da Libertadores após lesão na coxa esquerda. Ele iniciou tratamento e só volta a jogar em 2026 - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Flamengo terá um desfalque importante na final da Libertadores: Pedro só deve voltar a campo em 2026 devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. A contusão ocorreu durante o treinamento de terça-feira, 18, no Ninho do Urubu, quando o atacante se queixou de dores e precisou interromper a atividade.

Nesta quarta-feira, 19, ele foi a uma clínica para realizar exames de imagem. A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, considerada grave pelo departamento médico, e o jogador já iniciou o tratamento.

“O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira, 18, e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira, 19, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna”, informou o clube em nota oficial.

A lesão muscular ocorre enquanto Pedro ainda se recuperava de uma fratura no braço direito, sofrida na primeira partida da semifinal da Libertadores, contra o Racing. O atacante havia voltado a treinar no campo há uma semana, mesmo com limitações, após passar três semanas realizando apenas atividades de academia sem impacto. O exame desta quarta indicou consolidação positiva da fratura no antebraço.

Antes da lesão na coxa, a comissão técnica planejava contar com o atacante na partida contra o Atlético-MG, quatro dias antes da final contra o Palmeiras. Com a nova contusão, Pedro não terá condições de atuar no restante da temporada, que se encerra em 17 de dezembro, caso o Flamengo avance e dispute a final da Copa Intercontinental.

O Rubro-Negro ainda tem três partidas antes da decisão da Libertadores: nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Fluminense; sábado, contra o Bragantino, no Maracanã; e na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG. A grande final contra o Palmeiras está marcada para o dia 29, às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A delegação embarca para a capital peruana na quarta-feira, dia 26.