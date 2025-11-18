Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORCO VS LEÃO

Vitória não relaciona reforços gringos contra o Palmeiras; veja lista

Técnico Jair Ventura conta com retornos de peças importantes

João Grassi

Por João Grassi

18/11/2025 - 20:00 h
Dudu, volante do Vitória
Dudu, volante do Vitória -

O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, 19, às 19h30, em jogo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão. O treinador Jair Ventura conta com os retornos de três titulares: o volante Gabriel Baralhas, o lateral-direito Raúl Cáceres e o zagueiro Camutanga.

Além deles, o atacante Fabri, o volante Dudu e o zagueiro Edu também retornam ao grupo. Ainda em recuperação de lesão, o lateral-direito Claudinho segue de fora. A informação foi publicada pelo canal 'Canto Rubro-Negro', do YouTube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Por outro lado, a comissão técnica rubro-negra optou por não convocar os meias Rúben Rodrigues e Pepê, assim como os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio. Veja abaixo a lista completa:

Leia Também:

Saiba datas e horários dos dois últimos jogos da dupla Ba-Vi em 2025
Palmeiras vence Vitória em 88% dos critérios estatísticos; veja dados
Erick revela brincadeira com Jair Ventura e comenta sobre empréstimo
Vitória volta ao Allianz e tenta repetir feito de 2024; retrospectiva

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória SE Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dudu, volante do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Dudu, volante do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Dudu, volante do Vitória
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Dudu, volante do Vitória
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x