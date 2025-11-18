PORCO VS LEÃO
Vitória não relaciona reforços gringos contra o Palmeiras; veja lista
Técnico Jair Ventura conta com retornos de peças importantes
Por João Grassi
O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, 19, às 19h30, em jogo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão. O treinador Jair Ventura conta com os retornos de três titulares: o volante Gabriel Baralhas, o lateral-direito Raúl Cáceres e o zagueiro Camutanga.
Além deles, o atacante Fabri, o volante Dudu e o zagueiro Edu também retornam ao grupo. Ainda em recuperação de lesão, o lateral-direito Claudinho segue de fora. A informação foi publicada pelo canal 'Canto Rubro-Negro', do YouTube.
Por outro lado, a comissão técnica rubro-negra optou por não convocar os meias Rúben Rodrigues e Pepê, assim como os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio. Veja abaixo a lista completa:
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
- Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
