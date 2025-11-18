Palmeiras vence Vitória em 88% dos critérios estatísticos; veja dados

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quinta, 20 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A mágoa que o Santos deixou ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 afetou muito mais do que apenas o Verdão. Ao mesmo tempo em que o Palmeiras deixou a liderança do Brasileirão, o Vitória foi derrubado de volta para a zona de rebaixamento, e agora os dois se encontram para decidir qual dos dois consegue chegar mais perto da posição anterior.

Por um lado, o time baiano encara um Palmeiras que briga na parte alta da tabela e chega com um dos ataques mais letais e uma das defesas mais sólidas da competição. O Vitória, por sua vez, ainda tentando se equilibrar para evitar riscos no fim da temporada, precisa conter um adversário que domina praticamente todas as estatísticas coletivas.

Abismos no ataque

Os números ofensivos deixam claro o tamanho da diferença entre as campanhas. O Palmeiras marcou 58 gols em 33 jogos, quase o dobro do Vitória, que marcou apenas 29 no mesmo número de partidas. Em média, isso representa 1,8 gol por jogo para o alviverde, contra 0,9 do rubro-negro.

A produção ofensiva palmeirense é acompanhada por um volume coletivo mais rico, que marca 40 assistências, contra 21 do Vitória. O dado mostra um time que não apenas finaliza melhor, mas constrói melhor. Há triangulação, infiltrações e trocas rápidas - tudo o que o Vitória tem dificuldade em reproduzir.

Nos chutes certos, a diferença permanece expressiva. O Palmeiras acerta 5,6 finalizações no alvo por partida, e o Vitória, 3,9. Essa discrepância sugere que o alviverde constrói mais oportunidades claras e testa mais o goleiro adversário, enquanto o rubro-negro depende de explosões individuais e bolas longas.

Nas grandes chances criadas, outra vantagem palmeirense: 2,5 por jogo, contra 1,8 do Vitória. E nas grandes chances desperdiçadas, a proximidade é curiosa, com 1,4 do Palmeiras e 1,2 do Vitória.

Isso mostra que o time paulista cria mais e perde um pouco mais também, mas seu volume é tão grande que o impacto do desperdício é diluído. O Vitória, em compensação, sente cada erro com mais peso.

Bola como arma do controle palmeirense

A posse de bola também evidencia a superioridade do Palmeiras. O time de Abel Ferreira controla o jogo com 52% de posse por partida, enquanto o Vitória registra 42,2%. A diferença se torna ainda mais evidente no número de passes certos, onde o Palmeiras troca 333,9 por jogo, a 82,6% de precisão, e o Vitória acerta 269,9, com 80,7%.

Esse volume não é apenas estatístico, mas revela o tipo de jogo que o Palmeiras impõe. É uma equipe que cadencia, atrai a pressão e acelera no momento certo. Já o Vitória vive de ações mais diretas, dependente de transições, lançamentos e bolas paradas.

As bolas longas, inclusive, reforçam essa leitura. O Palmeiras executa 22,8 bolas longas certas por jogo, com alto aproveitamento de 56,4%. O Vitória, por outro lado, tem 14,7 bolas longas certas por jogo, com apenas 44,3% de precisão.

Isso mostra um time baiano que tenta acelerar, mas erra muito. O Palmeiras, por sua vez, varia o jogo com segurança, e ora constrói em passes curtos, ora lança com qualidade para mudar o corredor.

Em suma, enquanto o Vitória depende da intensidade e do acaso, o Palmeiras depende da estrutura e da técnica.

Solidez palmeirense, resistência rubro-negra

Defensivamente, o Palmeiras é um dos melhores times do campeonato. Sofreu apenas 29 gols em 33 partidas, média de 0,9 por jogo. O Vitória, em contraste, sofreu 47, média de 1,4 por partida. O dado traduz não apenas qualidade individual, mas organização coletiva.

A quantidade de jogos sem sofrer gols reforça isso. São 12 do Palmeiras e nove do Vitória, mostrando que, embora o Rubro-Negro tenha seu mérito defensivo ocasional, o padrão palmeirense é muito mais sólido.

Nos números de ações defensivas, aparecem diferenças de estilo. O Palmeiras registra 17,6 desarmes por jogo, enquanto o Vitória soma 15,0. Nas interceptações, o alviverde também lidera, com 7,7 contra 7,0. Assim, o time paulista antecipa mais, controla mais os espaços e fica menos exposto na última linha.

Mas nem tudo é alviverde - nos cortes o Vitória domina, com 28,8 por jogo, contra 20,9 do Palmeiras. Esse número reforça o que já se sabe sobre o Rubro-Negro, um time que sofre, recua e precisa afastar bolas com frequência.

Quando o defensor corta muito, significa que a bola está chegando muito à área, sinal claro de pressão adversária. Nos pênaltis concedidos, o Palmeiras cedeu quatro e o Vitória cinco, números próximos, mas que reforçam a necessidade de cuidado do time baiano na defesa dentro da área.

Nos dados de goleiros, outro reflexo da pressão: o Vitória precisa de 3,7 defesas por jogo, enquanto o Palmeiras exige apenas 2,7. O Rubro-Negro, quase sempre, joga com o goleiro exposto, e o Palmeiras, protegido.

Vitória no limite, Palmeiras na precisão

Os desarmes totais por partida mostram equilíbrio no volume, mas não na eficiência. O Palmeiras registra 54,5 ações por jogo, com 49,7% de acerto, e o Vitória, 48,7 ações, com 49,1% de sucesso. O time de Abel se envolve mais nos duelos e consegue manter rendimento estável.

Nas faltas, o Vitória aparece como o time mais faltoso. São 15,2 por jogo, contra 14,1 do Palmeiras. Não é uma diferença enorme, mas representa um padrão onde o Rubro-Negro precisa interromper jogadas para sobreviver e o Palmeiras comete faltas táticas, mas sem perder o controle.

Os impedimentos são idênticos (1,8 para cada lado), sugerindo que ambos exploram profundidade, mas o contexto muda a situação. O Palmeiras faz isso em ataque posicional, enquanto o Vitória busca lançamentos rápidos.

Os tiros de meta reforçam a pressão sobre o time baiano - 8,1 por jogo, contra 6,4 do Palmeiras. Quando uma equipe cobra mais tiros de meta, geralmente está sendo empurrada para trás, e é exatamente o que acontece com o Vitória.

Nos laterais, quem lidera é o Palmeiras (20,5 contra 18,2), mostrando que o time força mais jogadas de linha de fundo. Nos cartões, o contraste volta a aparecer. O Palmeiras recebe apenas 1,9 amarelo por jogo, enquanto o Vitória recebe três e soma impressionantes sete expulsões, contra apenas duas do alviverde.

A diferença disciplinar é enorme e pode definir o jogo. O Vitória, quando perde o controle emocional, desmonta seu próprio plano tático, o que pode definir jogos contra uma equipe estruturada como o Palmeiras.

Organização e sobrevivência

A soma dos números aponta para um confronto em que o Palmeiras deve dominar posse, território e criação. O Vitória, por sua vez, deve precisar apostar em intensidade e agressividade para tentar equilibrar um jogo tecnicamente desigual.

O Palmeiras tem mais gols, mais assistências, mais posse, mais passes, mais desarmes, mais interceptações, menos gols sofridos, menos cartões, menos pênaltis, menos desperdício técnico e, de quebra, a força da torcida. O Vitória tem apenas uma arma clara - a pressão física.

Se o time baiano conseguir transformar o jogo em caos, pode criar dificuldades. Mas, se o Palmeiras conseguir jogar em seu ritmo habitual, o controle tende a ser alviverde.